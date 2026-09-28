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Rododendron na podzim znovu kvete: co s ním udělat před zimou

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Dennívýzva
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Už přemýšlíte o zazimování zahrady, když vtom si všimnete, že váš rododendron začíná znovu kvést. Co teď s tím? Nechat ho nebo raději ostříhat? Nemusíte hned propadat panice, protože podzimní kvetení je u některých rododendronů přirozené. Může souviset s počasím, odrůdou nebo kolísáním teplot. Po teplém létě a následném ochlazení se někdy květní pupeny probudí dříve, než by měly. Pokud má váš keř zdravé listy, pevné větve a nevypadá oslabeně, nemusíte okamžitě zasahovat.
Rododendron

Rododendron

Zdroj: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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