Rododendron na podzim znovu kvete: co s ním udělat před zimou

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Rododendron na podzim znovu kvete: co s ním udělat před zimouPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Už přemýšlíte o zazimování zahrady, když vtom si všimnete, že váš rododendron začíná znovu kvést. Co teď s tím? Nechat ho nebo raději ostříhat? Nemusíte hned propadat panice, protože podzimní kvetení je u některých rododendronů přirozené. Může souviset s počasím, odrůdou nebo kolísáním teplot. Po teplém létě a následném ochlazení se někdy květní pupeny probudí dříve, než by měly. Pokud má váš keř zdravé listy, pevné větve a nevypadá oslabeně, nemusíte okamžitě zasahovat.
Rododendron
Zdroj: Pixabay
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Články z magazínu NašeZahrada.com potěší nejen všechny milovníky zeleně. Jsou určeny těm, kteří chtějí mít krásnou, zdravou a úrodnou zahradu bez ohledu na své zkušenosti nebo velikost pozemku. Najdete zde praktické rady, návody a inspiraci, ať už se staráte o zeleninové záhony, okrasné rostliny,...Všechny články tohoto autora →
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