Houbaření mluvčího zoo vyvrcholilo záchranou vážně zraněného vzácného dravce

Houbaření mluvčího zoo vyvrcholilo záchranou vážně zraněného vzácného dravcePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Houbaření mluvčího zoo vyvrcholilo záchranou vážně zraněného vzácného dravceZdroj: Karel Makoň / DESOP
Článek byl publikován 04.10.2026 04:50
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- Dvojice pachatelů způsobila při sérii vloupání škodu přesahující 700 000 korun
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