Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Houbaření mluvčího zoo vyvrcholilo záchranou vážně zraněného vzácného dravce

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Do lesa na houby vyrazil se svým synem mluvčí plzeňské zoo Martin Vobruba. Houbaření nakonec příznačně vyvrcholilo záchranou vzácného dravce. Dvojice totiž v lese našla letošní odrostlé mládě včelojeda lesního s vážným zraněním. Mluvčí zoo okamžitě informoval plzeňskou záchrannou stanici živočichů.
Houbaření mluvčího zoo vyvrcholilo záchranou vážně zraněného vzácného dravce

Houbaření mluvčího zoo vyvrcholilo záchranou vážně zraněného vzácného dravce

Zdroj: Karel Makoň / DESOP
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 04.10.2026 04:50

Reklama
Další články z Plzeňská Drbna
Letadlo havarovalo na poli nedaleko letiště krátce po startu
Letadlo havarovalo na poli nedaleko letiště krátce po startu
Mnoho hasičů bojuje s rozsáhlým požárem lesa. Vyhlásili třetí stupeň poplachu
Mnoho hasičů bojuje s rozsáhlým požárem lesa. Vyhlásili třetí stupeň poplachu

Hasiči vyhlásili třetí stupeň požárního poplachu kvůli rozsáhlému požáru lesa. Ten vypukl v sobotu...

Dvojice pachatelů způsobila při sérii vloupání škodu přesahující 700 000 korun
Dvojice pachatelů způsobila při sérii vloupání škodu přesahující 700 000 korun

Škodu přesahující 700 000 korun způsobila dvojice pachatelů při sérii vloupání do různých objektů na území...

Ječmen letos potrápilo horko. Na výrobu plzeňského piva bude potřeba více sladu
Ječmen letos potrápilo horko. Na výrobu plzeňského piva bude potřeba více sladu

Úrodu ječmene od českých a moravských farmářů letos výrazně ovlivnilo horké a suché počasí. To se promítlo...

Myslivci v kraji odstřelili 28 400 divočáků. Bažantů ulovili nejméně za deset let
Myslivci v kraji odstřelili 28 400 divočáků. Bažantů ulovili nejméně za deset let

Rekordní odstřely srnčí, daňčí a mufloní zvěře a zajíců hlásí myslivci v Plzeňském kraji. Oproti tomu...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

Všechny články tohoto autora →
Plzeňská Drbna
Další články z kategorie Plzeňský kraj
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníPlzeňský kraj
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.