Žádná smrt není. V traileru děsivého novoročního hororu s hvězdou Bridgertonových ji rozmetá Kyvadlo

Hororová jízda bude v kinech po nedávném Residentu Evilu a aktuální Neskutečné mámě pokračovat i na přelomu nového roku. Přesně na Silvestra nám kocovinu neumocní jen alkohol, ale třeba i premiéra amerického hororu Kyvadlo (Pendulum), v jehož úvodním traileru Phoebe Dynevor (Bridgertonovi) přichází na to, že existují snad mnohem bezvýchodnější osudy než smrt.
Manželé Patrick (Joseph Gordon-Levitt) a Abigail (Dynevor) přijíždějí dle dostupné synopse Kyvadla do duchovního útočiště v Novém Mexiku, kde vyhlížejí možnost rekonvalescence po traumatické události. Patrick je ochotný udělat cokoli, aby své ženě pomohl, postupně jej však sžírá nedůvěra vůči záhadné vůdkyni komunity (Jacki Weaver), zatímco Abigail stále více podléhá jejímu vlivu. S narůstající paranoiou musí manželé zjistit, zda zdejší duchovní praktiky skutečně přinášejí uzdravení, nebo jen zakrývají děsivou pravdu, která hrozí oba pohltit.
Co přesně se za slupkou hororové záhady skrývá, to z prvního teaseru úplně nevyluštíte. Světaznalí žánroví fanoušci možná rozpoznají pár filmových precedensů a vzpomenou si třeba na filmy Osgooda Perkinse, jehož Longlegs se ve videu zmiňuje jakožto shodná producentská domovina, ale debutující režisér Mark Heyman si zatím drží tarotové karty u těla. Scenárista Černé labutě, jejíž režisér Darren Aronofsky nyní kolegův sólový autorský projekt produkuje, přichází se strašidelnou historkou o zlém místu a jeho provozovatelích, kteří koketují s posmrtným životem, a tedy většinou ďábelským, v dusném prostředí naplněném drobnými rituálními ornamenty (jeden si vzpomene i na Slunovrat), kde je „vše součástí oné velkolepé výměny“.
Nevěstí to nic dobrého zejména pro racionální návštěvníky hledající poklidnou duševní oázu, jejíž místo zabírá další pekelná díra jako z letošního Hokum či loňského Keepera. Přestože ve svém nadpřirozeném subžánru trailer nedělá až takovou parádu jako jiný lednový horor Řeka v oblasti slasherů, Kyvadlo by nakonec mohlo být důstojným dědicem Edgara Allana Poea, jenž do ověřeného receptu přidával ještě jámu. Podstatu Heymanova kyvadla zatím neznáme a doufejme, že to tak v průběhu propagace i zůstane. Tenhle debut od scenáristy zdařilého Kostlivce by rád inklinoval k prestižnějším žánrovkám jako od zmíněného Perkinse nebo od Damiana McCarthyho, a byť mu to zatím třeba úplně nežereme, není na tom nic špatného.
Ambice se odrážejí také v hereckém obsazení, jemuž vévodí jedenatřicetiletá Dynevor. Ta je pořád nejznámější díky Bridgertonovým, i když na Netflixu se letos snažila nepotopit v relativně zábavném fláku Žraločí smršť. Sekunduje jí Joseph Gordon-Levitt, jenž konečně nevypadá jako náctiletý, a také Norman Reedus z Walking Dead, který stále ještě táhne poslední spin-off Živých mrtvých o Darylu Dixonovi. Od 31. prosince se dozvíme, jak moc jim sedla práce na Heymanově údajně velmi osobním filmu čerpajícím z reálných děsivých zážitků.
Podívejte se na žebříček nejlepších hororů podle databáze Kinoboxu.
Zdroj: Firstshowing.net, Forum Film