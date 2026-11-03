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Albert má převzít Tesco v Česku. Miliardový obchod ale neznamená, že prodejny zítra změní jméno

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Prodejny Tesca v Česku a na Slovensku mají přejít pod skupinu, která provozuje také Albert. Dohoda oznámená 30. října 2026 zahrnuje celé podnikání v obou zemích, její dokončení však ještě závisí na souhlasu příslušných úřadů. Kupující počítá s uzavřením transakce ve čtvrtém čtvrtletí roku 2027. Pro zákazníky tedy nejde o okamžitý konec obchodů ani o změnu všech pravidel nákupu ze dne na den. Samotný prodej navíc není důkazem, že se Tesco ocitlo před krachem.
Albert má převzít Tesco v Česku. Transakce vyšla na několik miliard korun.

Albert má převzít Tesco v Česku. Transakce vyšla na několik miliard korun.

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 03.11.2026 15:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Byznys trendy

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