Bývalý trenér Sparty vyhrál zápas a druhý den ho vyhodili. V Belgii vydržel pouhých sedmnáct utkání

Neděle 1. listopadu, stadion Jana Breydela v Bruggách. Tunde Akinsola dává oba góly domácích, Modibo Fofana v 81. minutě snižuje, ale Cercle výsledek udrží a po deseti kolech konečně vyhrává ligový zápas. O necelých třicet hodin později, v pondělí 2. listopadu večer, vydává klub prohlášení, že se s dánským trenérem loučí. Belgická média mluvila o „bizarním načasování“. Rozhodnutí ale působí překvapivě jen při pohledu na jediný víkend. Vedení se dívalo na celou sezonu a v ní byla výhra nad Antverpami spíš pozdní výjimkou než obratem.
Výhra, která přišla pozdě
Podle oficiálního zápisu Pro League nebyl zápas jednoznačnou demonstrací síly. Cercle mělo pět střel na bránu proti čtyřem, Antverpy víc kombinovaly a vypracovaly si několik velkých šancí. Tým ukázal reakci a bojovnost. Důkaz trvalého zlepšení to ale nebyl.
Pondělní zpráva navíc nepřišla z čistého nebe. Už 27. října belgický tisk psal, že Friis má zatím důvěru, ale odvolání je jednou z možností a klub situaci vyhodnocuje den za dnem. Kolem trenéra se zároveň měnil realizační tým: odešel asistent Aurélien Collin a jako šéf kondiční přípravy přišel Ian Coll, kterého čeští fanoušci znají ze Sparty. Přímý důkaz, že rozhodnutí padlo ještě před nedělním výkopem, chybí. Všechno ale naznačuje, že se o změně vážně uvažovalo už před výhrou a ta ji jen nedokázala zastavit.
Šest bodů z třiceti
Technický ředitel Luciano Murchio mluvil o „důkladném vyhodnocení sportovní situace“ a o výsledcích pod očekáváním. Za úřední formulací stojí čísla, která se nedají přehlédnout:
- deset ligových kol, bilance 1 výhra, 3 remízy, 6 porážek,
- 6 bodů z 30 možných, tedy pětina,
- předposlední místo v tabulce.
Od sezony 2026/27 se navíc belgická liga hraje v novém formátu: 18 týmů, 34 kol, žádné play-off a dva poslední kluby sestupují přímo do druhé ligy. Záchranářská nadstavba, ve které se dalo leccos dohnat, zmizela. Každý ztracený bod na podzim bolí víc než dřív.
Očekávání přitom byla jiná. Friis přišel do Brugg v březnu 2026 s jasným úkolem udržet klub v soutěži, což se podařilo. Cercle loni skončilo čtrnácté a letní příprava pod Dánem měla přinést posun nahoru. Místo toho tým klesl ještě níž. Podle nás je to jádro celého rozhodnutí: vedení netrestalo jeden zápas, ale ztratilo víru, že Friis tým otočí.
Friis vydržel na lavičce Cercle 17 soutěžních zápasů. Jeho předchůdce Onur Cinel vedl tým od června 2025 do března 2026, Miron Muslic přes dva roky. Kalendářně nejkratší angažmá to nebylo, počtem utkání však patří k nejkratším mimo čistě dočasná řešení.
Sparta: Liga mistrů i pád bez trofeje
Friis tak zažívá druhý nepovedený konec zhruba za rok a půl. Na Letnou přišel v prosinci 2022 jako asistent Briana Priskeho a podílel se na dvou titulech a domácím poháru. V červnu 2024 převzal tým jako hlavní trenér a v srpnu ho dovedl do Ligy mistrů, poprvé po 19 letech.
Pak přišel jarní propad. Sparta oznámila jeho konec v květnu 2025 po prohraném finále MOL Cupu, čtvrtém místě v lize a čtyřech porážkách v řadě.
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|Sparta Praha
|Cercle Bruggy
|Období
|červen 2024 až květen 2025
|březen až listopad 2026
|Soutěžní zápasy
|52
|17
|Ligová bilance
|33 zápasů, 64 bodů, úspěšnost 64,6 %
|v nové sezoně 1-3-6, 6 bodů z 30
|Největší úspěch
|postup do Ligy mistrů
|záchrana v ročníku 2025/26
|Důvod konce
|domácí kolaps bez trofeje
|propad na dno tabulky
Rozdíl je patrný. V Praze Friis vedl kádr stavěný na titul a skončil, když nesplnil domácí ambice. V Belgii dostal záchranářskou misi, kterou zvládl, jenže nový ročník rozjel ještě hůř, než ten předchozí skončil. Česká média podávají jeho konec hlavně jako paradox vyhazovu po vítězství. V diskusích pod články už několik dní před odvoláním padaly ironické poznámky, že Coll si brzy bude „balit kufry i s Friisem“. Jiní připomínali, že Priske bez Friise ve Spartě ztratil část opory.
Sám Friis se k odvolání zatím veřejně nevyjádřil. Klub mu v prohlášení poděkoval za nasazení a profesionalitu.
Krátký mandát pro Portugalce
Nástupce měli v Bruggách připraveného okamžitě. Portugalec Pedro Caixinha podepsal smlouvu do června 2027 s opcí na další rok a přivedl asistenty Pedra Maltu a Guilherma Gomese. Klub zdůrazňuje jeho mezinárodní zkušenosti a schopnost rychle stabilizovat tým.
Životopis má pestrý. S mexickým Santosem Laguna vyhrál ligu, pohár i superpohár a došel do finále Ligy mistrů CONCACAF, s Cruz Azul přidal mexický pohár a superpohár, s argentinským Talleres hrál čtvrtfinále Poháru osvoboditelů. Vedl také skotské Rangers, kluby v Kataru, Saúdské Arábii a Brazílii a naposledy mexický Juárez. Krátká smlouva ukazuje, že nejde o dlouhodobý projekt, ale o krizový mandát.
Časová osa je nemilosrdně rychlá. V neděli výhra, v pondělí odvolání, v úterý 3. listopadu první trénink pod Caixinhou. V sobotu 7. listopadu čeká Cercle venku RAAL La Louvière, přímý souboj týmů ze dna tabulky.
Friis tak Bruggy opouští s jedinou ligovou výhrou nové sezony, kterou si odnese jako poslední vzpomínku. Pro Caixinhu je výchozí bod jasný: sedmnácté místo, šest bodů a čtyřiadvacet kol na to, aby Cercle nezačalo příští sezonu ve druhé lize.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle