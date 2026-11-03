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Bývalý trenér Sparty vyhrál zápas a druhý den ho vyhodili. V Belgii vydržel pouhých sedmnáct utkání

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Cercle Bruggy v neděli porazilo Antverpy 2:1 a slavilo první ligovou výhru sezony. V pondělí večer už Lars Friis trenérem nebyl.
Bývalý trenér Sparty vyhrál zápas a druhý den ho vyhodili. V Belgii vydržel pouhých sedmnáct utkání

Bývalý trenér Sparty vyhrál zápas a druhý den ho vyhodili. V Belgii vydržel pouhých sedmnáct utkání

Zdroj: AC Sparta Praha
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 03.11.2026 15:17

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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