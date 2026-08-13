Honor Robot Phone: Koncept, který míří do prodeje

Už v březnu tohoto roku jsme měli příležitost se podívat na novinku
Honor Robot Phone s robotickým ramenem, na kterém je foťák. Sice zařízení vypadalo jen jako koncept, ostatně jsme si na něj nemohli ani sáhnout, ale nakonec Honor posílá tuto novinku do prodeje. Rarita nebo nová generace?
Honor Robot Phone rozhodně není standardní mobil, a to i při prvním pohledu. Co se týče specifikací, tak se může řadit skoro mezi top modely. Procesor je sice staršího data, ale Snapdragon 8 Elite je i na dnešní dobu velmi výkonný. Displej se chlubí jasem až 6800 nitů a není ani nějak moc velký. Úhlopříčka je 6,3 palců.
Zdroj: Honor
Baterie má kapacitu 7060 mAh, což nemají ani mnohé dnešní top modely. Nechybí ani rychlé bezdrátové nabíjení. Největší chloubou Honor Robot Phone je samozřejmě samotné rameno. Základem je 200MPx senzor s mnoha stabilizacemi. Dá se využít i jako vlogovací kamera, a to i při videu na výšku.
„Když se ohlédneme za stoletím vývoje obrazové techniky, každý významný skok vpřed vzešel z evoluce jak zachycování světla, tak inteligentního zpracování,“ říká James Li, generální ředitel společnosti HONOR. „Hardware tvoří základ kvality obrazu, zatímco algoritmy zajišťují ten skok vpřed. Technologie je však pouze základem – to, co nakonec definuje skvělou obrazovou techniku, je estetika. Sto let filmové tvorby nám ukázaly sílu přesné kontroly nad světlem a stínem, porozumění barvám a emocím a schopnost, aby každý snímek vyprávěl příběh. Společně s ARRI budeme i nadále posouvat hranice tvorby a inspirovat novou generaci tvůrců.“
Honor spolupracuje u tohoto specifického foťáku se společností ARRI, která je známá svými profesionálními kamerami. Díky tomu foťák podporuje 10bitový záznam ve formátu ARRI LogC3 v režimu ARRI CINEMA. Mobil má mnoho funkcí pro natáčení videí a také AI vychytávek.
Co se týče dostupnosti, tak se plánuje jeho uvedení na globálním trhu, ale zatím se bude prodávat v Číně za cenu od 9 999 juanů, což je v přepočtu přibližně 31 100 Kč. Pakliže Honor Robot Phone zavítá do Evropy, bude se cena asi pohybovat kolem 40 500 Kč.
Specifikace Honor Robot Phone displej: 6,31 palců, OLED, FHD+ 1216 x 2640 pixelů, 1,07 miliardy barev, 120 Hz, DCI-P3, HDR, jas až 6800 nitů, ochranné sklo JuRhino procesor: Snapdragon 8 Elite (2x 4,6 GHz + 6x 3,62 GHz), Adreno 840 GPU RAM: 12/16 GB úložiště: 512 GB/1 TB Operační systém: Android 16, MagicOS 10 Dual SIM: Nano SIM + Nano SIM Foťáky: zadní: 200 Mpx (hlavní, gimbal, 1/1,28 palce, f/1,6, OIS, 3osá mechanická stabilizace, čip Honor Image Engine H1, laserové ostření, snímač teploty barev, snímač blikání) 50 Mpx (ultraširokoúhlý, f/2,0, 122°, 2,5cm makro) 200 Mpx (periskopický teleobjektiv, 1/1,4 palce, f/2,6, OIS, 2,7x optický zoom, až 200x digitální zoom) přední: 50 Mpx (širokoúhlý, f/2,0, 90°) IP54 čtečka otisků prstů v displeji stereo Konektivita: 5GA, 5G, 4G LTE, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, GPS (L1+L5), NFC, USB-C (USB 3,2 Gen1), infračervený port rozměry a hmotnost: 151,43 x 72,86 x 9,59 mm, 248 gramů baterie a nabíjení: 7060 mAh, 120W rychlé nabíjení, 50W bezdrátové nabíjení, reverzní bezdrátové nabíjení Zdroj: Tisková zpráva