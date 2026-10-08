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Hnědnutí tújí na podzim. Nepříjemnost, již lze řešit hnojením

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Túje představují nedílnou součást zahrad mnohých z nás. Není se čemu divit, jelikož jako živý plot slouží naprosto skvěle. Když se o ně člověk správně stará, dokonale je tvaruje, určitě vytvoří neprostupnou bariéru, která zajistí dostatek soukromí a vypadá náramně. Túje ale mohou také přinést nepříjemnosti. Mezi ty patří nepochybně jejich hnědnutí, ke kterému dochází poměrně často. Může se tak dít v průběhu léta anebo klidně i nyní na podzim. Proč vlastně túje hnědnou a jak se k tomuto problému postavit? To vše vám prozradíme v následujících řádcích.
Hnědnutí tújí

Hnědnutí tújí

Zdroj: Radek Štěpán
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 08.10.2026 08:55

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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