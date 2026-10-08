Hnědnutí tújí na podzim. Nepříjemnost, již lze řešit hnojením

Túje představují nedílnou součást zahrad mnohých z nás. Není se čemu divit, jelikož jako živý plot slouží naprosto skvěle. Když se o ně člověk správně stará, dokonale je tvaruje, určitě vytvoří neprostupnou bariéru, která zajistí dostatek soukromí a vypadá náramně. Túje ale mohou také přinést nepříjemnosti. Mezi ty patří nepochybně jejich hnědnutí, ke kterému dochází poměrně často. Může se tak dít v průběhu léta anebo klidně i nyní na podzim. Proč vlastně túje hnědnou a jak se k tomuto problému postavit? To vše vám prozradíme v následujících řádcích.
Proč vlastně túje hnědnou?
Příčin hnědnutí tújí může být více. Klasiku představuje hlavně nedostatečná hydratace. Túje samy o sobě vydrží poměrně dlouho v zeleném stavu. Přílišná sucha je ale vyčerpávají a začnou tradičně hnědnout zevnitř. Ničit ale stromky mohou také hraboši a myši. U těch se ale setkáváme s viditelnými stopami v podobě ohryzaných kořínků, případně tenčích spodních částí samotných tújí. Stejně tak bývají patrné také mšice. Pokud túje hnojíte, tak zbystřete, jelikož i nadměrné hnojení vede k tomu, že hnědnou. My jsme túje nikdy nehnojili a vždy se jim dařilo solidně.
Na škůdce vyzrajete domácími postřiky
Není nic jednoduššího. Výbornou volbu představuje především česnekový postřik. Stačí si doma oloupat dvě hlavy česnek a stroužky lehce rozmačkat. Zalijete je litrem vody a necháte stát 24 hodin. Poté se směs přecedí a nalije do rozprašovače. Jde o skvělý insekticid. Na hraboše je ideální směs 500 ml vody a 30 kapek levandulového oleje. Směs stačí stříknout na místa, kde se hraboš vyskytoval. Zmizí navždy, levandulovou vůni nemusí.
Hnědnutí tújí: Grafika ChatDay
Tip: Domácích prostředků proti hnědnutí tújí je více. Můžete si je prohlédnout.
Voda po uvaření zeleniny pomůže tújím v regeneraci
Tújím lze pomoct paradoxně i tím, že k nim nalijete odpad z kuchyně. Voda po vaření zeleniny či brambor obsahuje celou řadu prospěšných látek. Třeba dusík, fosfor či hořčík. Pozor ale na osolenou vodu. Jinak tújí svědčí i kávová sedlina. Stačí ji přidat do půdy k tújím.
Zdroje info: Autor, Meta, tojenapad.sk
Hnědnutí tújí: Náhledové foto a fotogalerie Radek Štěpán
The post Hnědnutí tújí na podzim. Nepříjemnost, již lze řešit hnojením first appeared on Naše zahrada.