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Salát Coleslaw s pečeným kuřetem: Svěží zeleninová příloha promění obyčejné jídlo v poctivou hostinu

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Když potřebuji doma udělat rychlou, sytou a přitom poctivou večeři, často skončím právě u této kombinace. Křupavý chléb, šťavnaté pečené kuře a domácí salát coleslaw mají přesně to, co večer po dlouhém dni chci. Minimum složitostí, dost chuti a suroviny, které se dají běžně sehnat. Oproti obyčejnému sendviči tu dělá velký rozdíl právě coleslaw, kde se zelí předem osolí a nechá vypotit.
Obrázek k receptu na Salát Coleslaw, pečené kuře a kousek chleba: jednoduchá kombinace, která zasytí a chutná lépe, než byste čekali

Obrázek k receptu na Salát Coleslaw, pečené kuře a kousek chleba: jednoduchá kombinace, která zasytí a chutná lépe, než byste čekali

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept na Salát Coleslaw, pečené kuře a kousek chleba: jednoduchá kombinace, která zasytí a chutná lépe, než byste čekali
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 12.11.2026 09:40

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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