Salát Coleslaw s pečeným kuřetem: Svěží zeleninová příloha promění obyčejné jídlo v poctivou hostinu

Salát Coleslaw určitě všichni znáte. Víte ale, že skvěle chutná i jako příloha třeba s kuřecím masem a jen tak chlebem? Když doma potřebuju rychle dostat na stůl večeři, která zasytí a nepůsobí jako nouzovka, často sáhnu po téhle kombinaci. Opečený chléb, šťavnaté kuře z trouby a domácí coleslaw. Nic složitého, žádné shánění zvláštních surovin, jen jídlo, které po dlouhém dni dává smysl. Od běžného sendviče ho posouvá hlavně salát, zvlášť když se zelí předem osolí a nechá pořádně vypotit.
Na téhle večeři je příjemné i to, že si ji doma každý složí trochu jinak. Někdo zůstane jen u kuřete a salátu, někdo přidá
, lžíci kyselou okurku jogurtového dipu nebo trochu nasládlého cibulového čatní. Já většinou neuhýbám moc daleko. Maso má být znát, coleslaw ho má zjemnit a celé to nesmí být těžké.
Můj tip je prostý: Coleslaw udělejte klidně dřív než kuře. V lednici se rozleží a často chutná líp než hned po zamíchání. Recept na domácí pečené kuře se svěžím coleslawem a chlebem
Počet porcí: 4 porce Ingredience pro přípravu
Salát coleslaw: 500 g hlávkového zelí 1 velká mrkev 1 velká cibule 80 g celeru 1 kelímek zakysané smetany 1 kelímek bílého jogurtu 3 lžíce majonézy 1 lžička plnotučné hořčice 1 až 2 lžíce octa 1 lžička cukru sůl a pepř podle chuti 1 lžíce nasekaného kopru
Kuře a dokončení: 2 kusy kuřecích prsou 2 lžíce olivového oleje 1 lžička sladké papriky 1/2 lžičky česneku v granulích sůl a pepř podle chuti 8 plátků kvalitního chleba 4 až 8 plátků kyselých okurek 4 lžíce jogurtového dipu nebo cibulového čatní Postup přípravy pečeného kuřete s coleslaw salátem
1. Začněte zelím. Nakrájejte ho na jemné nudličky, přesypte do větší mísy, osolte a rukama krátce promněte. Nechte ho stát nejméně 60 minut, aby pustilo vodu.
2. Během čekání nastrouhejte najemno mrkev a celer. Cibuli nakrájejte na tenká půlkolečka nebo opravdu jemné proužky. V salátu má být cítit, ale neměla by ho ovládnout.
3. V menší misce promíchejte zakysanou smetanu, jogurt, majonézu, hořčici, ocet, cukr, trochu pepře a nasekaný kopr. Dresink má zůstat svěží a lehce štiplavý, ne hutný jako pomazánka.
4. Ze zelí slijte tekutinu, případně ho ještě lehce vymačkejte. Přidejte mrkev, celer a cibuli, vmíchejte dresink a salát dejte do lednice odležet. Troubu nastavte na 200 °C
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5. Kuřecí prsa potřete olivovým olejem, osolte, opepřete a posypte sladkou paprikou a česnekem. Dejte je na plech nebo do menší zapékací misky.
6. Pečte zhruba 20 až 25 minut, podle velikosti masa. Kuře má být hotové, ale ne vysušené. Po vytažení z trouby ho nechte 5 minut odpočinout a potom ho nakrájejte na plátky nebo natrhejte vidličkou.
7. Chléb krátce opečte nasucho na pánvi, v troubě nebo v kontaktním grilu. Stačí chvíle. Kůrka má křupnout, střídka by měla zůstat měkká. Foto: Cooky.cz, Chléb před podáváním krátce opečte.
8. Vnitřní stranu chleba potřete podle chuti jogurtovým dipem nebo tenkou vrstvou cibulového čatní. Na spodní krajíc položte kuřecí maso, přidejte vrstvu coleslawu a kdo chce, doplní ještě kyselé okurky.
9. Přiklopte druhým plátkem chleba a podávejte hned, dokud je chléb křupavý a kuře ještě teplé. Zbytek coleslawu schovejte do lednice a snězte ideálně do druhého dne. Rady a tipy redakce Pro výraznější chuť můžete ke koření na kuře přidat špetku uzené papriky. Chléb tady hraje větší roli, než se zdá. Pevnější krajíc s dobrou kůrkou náplň udrží lépe než měkký toast. Coleslaw nemíchejte s horkým masem dlouho dopředu. Nejlepší je, když zůstane studený a křupavý. Pokud vám coleslaw zbyde, druhý den ho nemusíte dávat jen k masu. Dobře funguje v tortille nebo jako studená příloha k pečeným bramborám. Když je opravdu vychlazený, stačí k němu kousek kuřete a večeře je vyřešená za pár minut.
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