Při úklidu sklepa nevyhazujte starý ruční šlehač s kličkou. Sběratelé za vzácnější modely platí i přes 5 000 Kč

Krabice od banánů, v ní hrnce bez poklic, zrezivělé síto a mezi tím litinový strojek s ozubeným kolečkem a dvěma metlami. Při vyklízení sklepa po prarodičích letí podobné kousky do kontejneru jako první. U většiny se nic zásadního nestane, protože běžný mechanický šlehač má na českých inzertních portálech cenu v nízkých stovkách korun. Mezi tisíci obyčejných exemplářů se ale skrývají modely, za které sběratelé v zámoří platí částky srovnatelné s měsíčním nájmem. Rozdíl mezi nimi přitom laik často přehlédne. Rozhoduje vyražený nápis na kole, patentové datum, skleněná nádoba, původní krabice a stav povrchu, který ještě nikdo nevydrhl drátěnkou.
Od patentu z roku 1859 k Doveru: proč se šlehač s kličkou stal sběratelským lákadlem
Příběh rotačního šlehače začíná 19. dubna 1859. Tehdy americký patentový úřad zveřejnil patent na Monroe Egg-Beater, jehož princip popisuje dokument dostupný přes
Google Patents: dvě metly poháněné velkým ozubeným kolem, každá rotuje opačným směrem. Konstrukce, kterou dnes zná každý, kdo kdy vytáhl babiččin strojek ze šuplíku, tak vznikla ještě před americkou občanskou válkou.
Do domácností ji ale masově dostala až firma Dover Stamping Company. Podle
The Henry Ford Museum patřil Dover mezi první skutečně dobře navržené a úspěšné rotační šlehače a do konce 19. století se podobné strojky staly ceněnými pomocníky, kteří hospodyním šetřili hodiny dřiny. Dobový kontrast připomíná magazín Discover Vintage America: ruční vyšlehání bílků mohlo zabrat až 90 minut, s Doverem zhruba pět.
Úspěch měl i vedlejší efekt. Konkurenční výrobci začali své modely označovat slovem „Dover“, takže z názvu značky se postupně stalo obecné označení celého typu. Ještě patent z roku 1918, který Warren H. Dunning převedl na Dover Stamping & Manufacturing Company, mluví o šlehači typu Dover („Dover egg beater“) jako o celé kategorii nástrojů s rotačními metlami a kličkou. Pro dnešního sběratele z toho plyne praktická komplikace: nápis Dover sám o sobě ještě nezaručuje originál od původního výrobce.
Sběratelé dnes podobné předměty vyhledávají jako hmatatelný doklad rané domácí mechanizace. Do muzejních fondů se dostaly i u nás. Národní muzeum eviduje v databázi
eSbírky československý mechanický šlehač z první poloviny 20. století, odlitý z litiny, s dřevěnou rukojetí a rozměry 12 × 22,5 cm. Kolik stojí starý šlehač v Česku a kdy cena vystřelí přes 5 000 Kč
Český trh drží ceny při zemi. Na Bazoši se v polovině října 2026 objevil zhruba sedmdesát let starý funkční šlehač s kličkou za 280 Kč. Prvorepublikový strojek s litinovým mechanismem a skleněnou dózou, ovšem se zatuhlým převodem, nabízel prodejce v září za pouhých 200 Kč. Na Aukru skončila 10. října aukce retro šlehače za 300 Kč bez jediného příhozu. Starožitný kus v režimu „kup teď“ tam visel za 990 Kč.
Běžné Dovery se v zahraničí drží na podobné úrovni. Funkční exemplář se na eBay prodal za 20 dolarů, tedy asi 430 Kč, a litinový Dover odešel v září 2025 v aukci za 10 dolarů plus aukční přirážku. Francouzské bazarové nabídky na Leboncoin se pohybují mezi 120 a 730 Kč.
Jinou ligu představují rarity. Sběratelský přehled Antiques Know How pro rok 2026 uvádí tyto orientační hodnoty:
Model Odhad v USD Přibližně v Kč King Patented Egg Beater se skleněnou nádobou 800 až 1 500+ 17 340 až 32 520+ Hill Cast Iron Rotary Egg Beater 150 až 250+ 3 250 až 5 420+ Antique Flyswatter Egg Mixer 150 až 250 3 250 až 5 420 Běžný Dover Egg Beater 15 až 165+ 325 až 3 580+
Z tabulky vyplývá jasná hierarchie. Hranici pěti tisíc korun pokořují hlavně vzácné konstrukce, nejlépe v kompletní sestavě s nádobou a v solidním mechanickém stavu. Discover Vintage America potvrzuje, že běžné kusy se obvykle prodávají za 20 až 50 dolarů, zatímco lepší exempláře šplhají do vyšších stovek dolarů.
Podle nás je u nálezu ze sklepa realistické počítat se třemi pásmy. Neznačený strojek vynese obvykle 100 až 500 Kč. Pěkný starožitný nebo značkový exemplář se může dostat do vyšších stovek či nižších tisíců. Raritní patentový model s původním příslušenstvím pak má potenciál přeskočit 5 000 Kč s rezervou.
Značka, patentové datum, skleněná nádoba: co hledat při vyklízení sklepa
Než šlehač skončí v pytli, stojí za to věnovat mu pět minut s baterkou. Muzejní exemplář Doveru ve sbírce Historic New England nese ražbu „Dover Stamping Co.“, patentová data a nápis „Made in USA“ na kole i na rukojeti. Přesně takové stopy prozrazují, že nejde o anonymní výrobek.
Při prohlídce sledujte hlavně tyto znaky:
Vyražený nápis výrobce na ozubeném kole, rámu nebo rukojeti, například „Dover“, „King“ či „Hill“. Patentové datum, typicky ve formátu „Pat. Apr. 19, 1859″ nebo podobném. Čím starší letopočet, tím zajímavější kus. Skleněná nádoba, do které se strojek zasazuje. Právě ona dělá z modelu King nejdražší položku přehledu. Neobvyklé metly nebo mechanismus, který se odlišuje od klasické dvojice protiběžných metel. Plynulý chod převodu: klička se musí točit bez drhnutí, metly by neměly být ohnuté ani vyviklané. Krabice, návod a štítky, které potvrzují identitu i kompletnost.
Československé kusy mají pro domácí kupce nostalgický náboj a jejich muzejní hodnotu dokládá exemplář Národního muzea. Pokud doma najdete litinový strojek s dřevěnou rukojetí a skleněnou dózou, vyplatí se ho prezentovat s důrazem na původ a dataci.
Dá se čekat, že zájem poroste i u dalšího kuchyňského vybavení. Stejná logika platí pro síta, formy, odměrky, mlýnky či reklamní plechovky. Staré pomůcky značky Dr. Oetker se například na eBay.de a Etsy prodávají za jednotky až desítky eur. Při úklidu proto třiďte podle značky, materiálu a dochovaného obalu, ne podle toho, zda vám předmět ještě připadá k užitku.
Drátěnku nechte v šuplíku: jak šlehač očistit, nafotit a prodat
Nejdražší chybu dělají lidé s dobrým úmyslem. Ve snaze předmět „zkrášlit“ sáhnou po odrezovači, brusné pastě nebo leštidle a během odpoledne smažou část jeho hodnoty. Starožitnická příručka The Old Antiquarian ze září 2026 varuje před agresivním čištěním a leštěním, protože ničí původní povrch, ražbu i zbytky štítků. Americký institut pro konzervaci připomíná, že patina nese informace o stáří, výrobě a způsobu používání.
Postup je proto jednoduchý. Šlehač nejdřív vyfoťte v nálezovém stavu, dohledejte značení a teprve potom jemně setřete volný prach měkkým štětcem nebo suchým hadříkem. Pravá patina bývá nerovnoměrná a soustředí se tam, kde se předmětu dotýkaly ruce: na rukojeti, hranách a kolem šroubů. Plošné, chemicky působící „zestárnutí“ naopak budí podezření.
Pro inzerát doporučuje web Antique Guides nepřímé denní světlo a čisté pozadí. Fotografujte celek, kličku, ozubené kolo, metly, spodní část a detail každého nápisu. Vady neschovávejte, rez a praskliny patří do galerie stejně jako krabice. V popisu uveďte rozměry, materiál, původ, chod převodu a informaci, zda byl předmět čištěn.
Volba prodejního kanálu závisí na tom, co držíte v ruce. Obyčejný kus snadno udáte na Bazoši, Sbazaru, Facebooku nebo v retro skupinách. Exemplář se značením, patentem či skleněnou nádobou si zaslouží pečlivě připravenou aukci na Aukru, případně na eBay nebo Etsy, kde nakupují zahraniční sběratelé, anebo konzultaci u starožitníka. Šlehač se sběratelským potenciálem do kuchyně nevracejte. Vlhkost, opotřebení a opakované mytí jeho cenu jen srážejí, na šlehání bílků poslouží levný moderní pomocník.
Zdroj: Průzkum nabídek na portálech Aukro, Barnebys, LiveAuctioneers, Burda Auction, Heritage Auctions, 1stDibs, Catawiki, Etsy, Bazoš a LCG Auctions a starožitnictví (USTAR, Taranis a Antik Praha)
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková