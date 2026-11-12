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Při úklidu sklepa nevyhazujte starý ruční šlehač s kličkou. Sběratelé za vzácnější modely platí i přes 5 000 Kč

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Většina starých šlehačů s kličkou vynese pár stovek. Raritní americký King se skleněnou nádobou se však v zahraničních přehledech oceňuje na 17 000 Kč i výš.
Při úklidu sklepa nevyhazujte starý ruční šlehač s kličkou. Sběratelé za vzácnější modely platí i přes 5 000 Kč

Při úklidu sklepa nevyhazujte starý ruční šlehač s kličkou. Sběratelé za vzácnější modely platí i přes 5 000 Kč

Zdroj: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 12.11.2026 09:39

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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