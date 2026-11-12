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Hromadná nehoda zablokovala Jižní spojku, jeden člověk zůstal zaklíněn v autě

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Dennívýzva
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Policisté, hasiči a záchranáři zasahují na Jižní spojce u sjezdu na Vídeňskou, kde se střetlo několik nákladních a osobních auta. Jednoho zaklíněného člověka museli hasiči vyprostit.
Hromadná nehoda zablokovala Jižní spojku, jeden člověk zůstal zaklíněn v autě

Hromadná nehoda zablokovala Jižní spojku, jeden člověk zůstal zaklíněn v autě

Zdroj: Policie ČR
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 12.11.2026 07:59

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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