Hromadná nehoda zablokovala Jižní spojku, jeden člověk zůstal zaklíněn v autě

Hromadná nehoda zablokovala Jižní spojku, jeden člověk zůstal zaklíněn v autěPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Hromadná nehoda zablokovala Jižní spojku, jeden člověk zůstal zaklíněn v autěZdroj: Policie ČR
Článek byl publikován 12.11.2026 07:59
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Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...Všechny články tohoto autora →
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