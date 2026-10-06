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George Russella čeká v Singapuru penalizace

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George Russell dostane ve Velké ceně Singapuru na startovním roštu velkou penalizaci. Mercedes potvrdil, že po nedokončení závodu v Malajsii potřebuje Brit novou pohonnou jednotku. Russell tím ale překročil povolený limit pro počet použitých komponentů motoru, a to ho na startovním roštu posune dozadu.
VC_Bahrajnu_2026_Russell

VC_Bahrajnu_2026_Russell

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 06.10.2026 15:55

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