George Russella čeká v Singapuru penalizace

George Russella čeká v Singapuru penalizacePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
VC_Bahrajnu_2026_Russell
Článek byl publikován 06.10.2026 15:55
Trápící se McLaren v Sepangu nečekaně propadl až na pozici čtvrtého nejrychlejšího týmu. Šéf stáje Andrea...
George Russell přišel v závěru divoké velké ceny o jisté pódium i reálnou naději na letošní titul mistra...
Po devíti letech se formule 1 vrátila do Malajsie a legendární Sepang přivítal paddock ve velkém stylu....
Bude mít Aston Martin naději na lepší výsledky? Hondu povede po odstoupení Kodži Watanabeho nový výkonný...
Web přináší aktuální informace, analýzy a komentáře z prostředí Formule 1, doplněné o novinky z dalších motoristických disciplín. Čtenáři zde najdou zprávy z paddocku, přehled výsledků, rozhovory s jezdci i pohledy do zákulisí týmů a závodní techniky. Články kombinují aktuální dění s...Všechny články tohoto autora →