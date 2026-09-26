Oktagon rozjel ve Frankfurtu obří show. V zákulisí pracují stovky lidíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Oktagon rozjel ve Frankfurtu obří show. V zákulisí pracují stovky lidí
Jaime Cordero na OKTAGONu 94 ve Frankfurtu zastavil Roberta Pukače a prodloužil vítěznou sérii. Pukač...
Tamerlan Dulatov ani v šestém profesionálním zápase nepotřeboval druhé kolo. Na OKTAGONu 94 porazil Nikolu...
Michael Obodozie na OKTAGONu 94 poslal Oskara Staszczaka tvrdě k zemi, jenže rozhodčí zápas nezastavil....
Ještě loni měl Frederic Vosgröne na Instagramu čtyři tisíce sledujících. Dnes jich má kolem 665 tisíc a...
Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...Všechny články tohoto autora →