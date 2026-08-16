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Fairphone chystá novinku: Fairphone 6+ přinese vylepšený hardware

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Značka Fairphone patří mezi ty unikátnější, jelikož si u svých produktů zakládá na podpoře, opravitelnosti (i v domácích podmínkách) a také na eticky získaných materiálech....
Fairphone chystá novinku: Fairphone 6+ přinese vylepšený hardware

Fairphone chystá novinku: Fairphone 6+ přinese vylepšený hardware

Zdroj: Dotekomanie.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...

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