Experti označili 1 nejhorší typ bot na podzim. Má je v botníku skoro každá Češka

Stačí pár deštivých dnů a chodníky pokryje kluzký koberec ze spadaného listí. Cesta k autobusu nebo na nákup pak vyžaduje víc pozornosti, než by člověk čekal. Jeden typ bot, který mnoho žen z pohodlnosti nosí až do pozdního podzimu, se na takový povrch hodí ze všech nejméně.
Naše módní články jsou vždy zamýšleny jako zábavné lifestyle čtení s nadsázkou, netýkají se nikoho konkrétního. Každá žena má nosit hlavně to, v čem se cítí dobře.
Kolik párů přesně leží v českých předsíních, nikdo nespočítal. Stačí se ale rozhlédnout, protože tyhle boty nosí studentky do školy stejně jako babičky na procházku s vnoučaty.
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Lehké placaté botky bez tkaniček se snadno nazouvají a sladí se se šaty, sukní i kalhotami. Odborníci na chodidla je přesto opakovaně kritizují. Polská podoložka Joanna Janicka je v rozhovoru pro web WP Kobieta dokonce označila za nebezpečnou obuv. Vadí jí hlavně velmi tenká podrážka a to, že bota na noze pořádně nedrží.
Podobně to vidí i britská zdravotnická příručka a české články o zdravé obuvi. Při delší chůzi po tvrdém chodníku baleríny podle nich chodidlu nenabídnou skoro žádné tlumení ani oporu.
Foto: Shutterstock.com Bota drží jen díky prstům
Klasická balerína nemá pásek přes nárt ani zapínání. Aby vám při chůzi nesklouzla z paty, prsty ji při každém kroku trochu přidržují, i když si toho vůbec nevšimnete. U vhodné obuvi se proto doporučuje něco, co chodidlo zajistí, třeba suchý zip, přezka nebo obyčejné šněrování.
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Druhou slabinou je měkká zadní část. Když pata v botě nemá pevnou oporu, noha se při chůzi lehce kývá do stran. Doma na koberci to nevadí, ale na mokré dlažbě před vchodem už taková nejistota může skončit pádem.
Foto: Shutterstock.com Mokré listí je past
Podzimní chodník je pro boty náročná zkouška. Vlhké listí klouže víc, než vypadá, a hladká podešev se na něm nemá čeho chytit. Prodejci obuvi i autoři rad pro seniory se proto shodují, že na podzim patří na nohy podrážka s výrazným vzorkem.
„Pevná bota s uzavřenou patou a neklouzavou podrážkou může doslova rozhodnout, jestli člověk uklouzne, nebo situaci ustojí,“ uvedl pro web Bezpečnost má zelenou pojišťovny Kooperativa doc. MUDr. Dalibor Pastucha, přednosta Kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství FN Ostrava.
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Nejjistější volbou jsou kotníkové boty. Chrání kotník před chladem a dovnitř se do nich nedostane tolik vody a bláta. Kdo si chce zachovat eleganci, může sáhnout po kozačkách se širším hranatým podpatkem, který rozloží váhu na větší plochu než tenká jehla.
Při zkoušení v obchodě stiskněte botu z obou stran v místě paty. Pokud se snadno promáčkne, noze oporu nedá. Otočte ji také podrážkou nahoru a zkontrolujte, jestli má pořádný vzorek.
Pokud vás nohy bolí i po výměně bot, poraďte se se svým lékařem.
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