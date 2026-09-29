Aneta Krejčíková po roce a půl zpět v Ulici. S návratem už nepočítala

Člověk míní, život mění. I když herečka Aneta Krejčíková s návratem do nováckého seriálu Ulice už nepočítala, je zpátky ve své životní roli Gábiny Pumrové.
„Abych byla upřímná, už jsem nepočítala s tím, že se vrátím. Odcházela jsem před nějakým rokem, rokem a půl s tím, že prostě odcházím,“ přiznává herečka. Nakonec se ale ukázalo, že její příběh v Ulici ještě zdaleka není u konce.
Tehdy ji scenáristé „odstěhovali“ do Berlína, kde Gábina Pumrová budovala slibnou kariéru módní návrhářky. Doma v Ulici ale nechala partnera Hermana (Jan Holík) a takřka dospělého syna Šimona (Jakub Krause). Ačkoliv všichni tři zůstali v kontaktu a oba její nejbližší muži ji v Berlíně pravidelně navštěvovali, divák ji neviděl.
Co stojí za jejím nečekaným návratem a jaké plány má do budoucna? Její představitelka Aneta Krejčíková prozradila, co Gábinu čeká a jak návrat do Ulice vnímá.
Gábina má v Ulici stále co řešit
Její návrat má jasný dějový důvod. Gábina sice v Berlíně rozvíjí svou kariéru návrhářky, zároveň je ale potřeba, aby nezůstaly stranou její vztahy s lidmi, kteří jsou pro ni důležití. Gábina balancuje mezi prací a rodinným životem. Jak to tak pracující maminky mají.
„Ale technický důvod je ten, že je potřeba, aby tahle dějová linka neupadla v zapomnění a v zatracení a mohla se posunout dál. Přijela jsem posunout děj,“ vysvětlila s úsměvem Aneta Krejčíková.
Gábinu tak čeká návrat nejen za rodinou, ale také do prostředí, které důvěrně zná. Po tak dlouhé době se ovšem mnohé změnilo. Její syn Šimon už dávno není malý kluk a také její vztah s Hermanem prošel řadou zkoušek.
Herečka Aneta Krejčíková se vrátila do seriálu Ulice coby Gábina Pumrová. Video: TV Nova / se souhlasem
Jako návrat do rodiny
Přestože se Aneta Krejčíková před časem s Ulicí loučila s tím, že její působení v seriálu skončilo, návrat pro ni není jen pracovním setkáním. Na place ji totiž čekali lidé, ke kterým má za roky společného natáčení velmi blízko.
„Je to hezký, protože mám tady kolem sebe báječnou partu lidí, Honzu Holíka, Jakuba Krauseho, Alenku Štréblovou. To je fakt jak rodina, prostě. Až mě to dojímá,“ říká herečka.
Právě společné setkání s kolegy tak návratu dodává další rozměr. Po více než roce se znovu ocitá mezi lidmi, se kterými strávila významnou část svého profesního života. A co ten soukromý? „Žiju hezky a dělám všechno pro to, abych byla šťastná,“ dodává Aneta.
Zdroje: TV Nova, nova.cz
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