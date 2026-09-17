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EU bije na poplach. Nejoblíbenější ovoce Čechů je plné chemických jedů

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Pomerančová vůně v kuchyni, sladká chuť hroznů na jazyku. A zároveň tichá otázka: co všechno jsme právě snědli? Nejnovější evropská data z května 2026 odhalují překvapivý obraz, který rozhodně není černobílý.
EU bije na poplach. Nejoblíbenější ovoce Čechů je plné chemických jedů

EU bije na poplach. Nejoblíbenější ovoce Čechů je plné chemických jedů

Zdroj: Pexels
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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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