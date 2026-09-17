EU bije na poplach. Nejoblíbenější ovoce Čechů je plné chemických jedů

Košík plný ovoce na kuchyňské lince. Je voňavé a lákavé, ale v hlavě se už rodí pochybnosti: kolik chemie se skrývá pod tou lesklou slupkou? Kde končí rozumná opatrnost a začíná zbytečná panika?
Čísla, která nikoho nezajímají (ale měla by)
Evropský úřad pro bezpečnost potravin vytáhl v květnu 2026 data, která málokdo čekal. Z tisíců testovaných vzorků ovoce vyhovuje zákonným limitům 98,8 procent. Téměř polovina – přesně 43,1 procenta – neobsahuje vůbec nic měřitelného.
Zbývajících 54,5 procenta vzorků v sobě nějaké stopy chemických látek má. Jenže ty hodnoty zůstávají hluboko pod bezpečnostní hranicí. Pouhá 2,4 procenta limity překročila, a když se započítá nejistota měření, zůstane jen 1,2 procenta prokazatelně nevyhovujících vzorků.
Evropské limity jsou nastavené s extrémní rezervou. Takže ne, v supermarketech nekupujete chemický koktejl na smrt.
Proč zrovna jahody a hrozny?
V souvislosti s chemií se nejvíce mluví o jahodách. Je to proto, že rostou u země. Mají tenkou, porézní slupku. Plísně je milují. Pěstitelé proto musí sahat po fungicidech, které snadno proniknou pod povrch plodu.
Organizace PAN Europe naměřila rezidua u 70 procent vzorků jahod. Stolní hrozny jsou na tom podobně – přes 60 procent vzorků něco obsahuje. Opakované postřiky během vegetace se prostě nedají obejít, pokud má úroda vůbec přežít.
Jenže i tady platí: přítomnost neznamená nebezpečí. Stopy látek ano, akutní otravu ne.
Pomerančová kůra a mýtus o horké vodě
Citrusy jsou jiný příběh. Pomeranče se ošetřují nejen na poli, ale hlavně po sklizni, aby vydržely dlouhý transport a týdny ve skladech. Imazalil, thiabendazole. Látky, které se koncentrují v kůře.
Mezi lidmi koluje rada: kůru stačí před strouháním omýt horkou vodou. Nefunguje to. Tyto fungicidy jsou ve vodě nerozpustné a pronikají hluboko do struktury kůry.
Chcete kůru do bábovky? Kupte BIO citrusy. Jinak si do těsta přimícháte koncentrovanou dávku posklizňové chemie.
Tichá válka o koktejlový efekt
Mezi odborníky a ekologickými organizacemi probíhá spor, který veřejnost téměř nezaznamenává. Evropský úřad EFSA uklidňuje: jednotlivé látky nepřekračují bezpečné limity, celkové riziko je nízké.
Kritici z PAN Europe varují před opomíjením synergie. Kombinované působení desítek různých látek v jednom plodu totiž není dostatečně prozkoumáno.
Jak to tedy je a jak se chovat jako běžný spotřebitel?
Jak snížit expozici o 60 procent (bez paniky)
Nemusíte propadat panice ani se vzdávat zdravého ovoce. Existuje jednoduchý způsob, jak se chránit.
Jahody a hrozny vložte na deset minut do lázně s vodou a jedlou sodou (případně octem). Pak je důkladně opláchněte pod tekoucí vodou. Tímto krokem odstraníte až 60 procent povrchových reziduí pesticidů.
Bezpečnost potravin v ČR a EU je pod přísným dohledem Státní zemědělské a potravinářské inspekce a Státního zdravotního ústavu. Tuzemská produkce vykazuje nevyhovující vzorky jen v 1,5 procentech případů. U dovozu ze třetích zemí mimo EU toto číslo stoupá až k 25,8 procentům.
Takže ano, stopy chemie v ovoci jsou. Ale ne, není to apokalypsa. Rozumná opatrnost, mytí ovoce a výběr BIO citrusů na kůru – to stačí. Zbytek je jen humbuk.
Zdroje článku: Pesticide residues in food: latest data released, english.ahram.org.eg, Baking soda washes pesticides from apples, How to Clean Fruit and Vegetables | America's Test Kitchen, Frontiers | Reducing pesticide residues on produce: a scoping review of household produce washing methods, nespechej.cz
Autor článku: Eliška Černá