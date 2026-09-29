Zklamání v Baku. McLaren řeší techniku, která zradila NorrisePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Zklamání v Baku. McLaren řeší techniku, která zradila Norrise
Sergio Pérez znovu upozornil na výrazné rozdíly v rychlosti mezi vozy formule 1 způsobené odlišným...
Nejzkušenější jezdec v závodním poli dnes učinil dlouho očekávané prohlášení ohledně své budoucnosti v týmu...
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Emoce po incidentu v Baku opadly. Lando Norris uznal, že jeho výzva k zákazu startu pro Franca Colapinta...
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