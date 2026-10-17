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Důchodci ve Španělsku dostávají 14 důchodů ročně. Proti Čechům mají ale i nevýhody

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Když se řekne, že španělští penzisté berou čtrnáct důchodů ročně, většině Čechů naskočí představa štědrého státu, který seniorům rozdává peníze navíc. Skutečnost je ovšem prozaičtější a ve srovnání s Českem má i své stinné stránky. Červen a listopad: měsíce s...
Důchodci ve Španělsku dostávají 14 důchodů ročně. Proti Čechům mají ale i nevýhody

Důchodci ve Španělsku dostávají 14 důchodů ročně. Proti Čechům mají ale i nevýhody

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 17.10.2026 04:49

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Asenior.cz

Asenior.cz je místo, kde seniorský věk získává nové barvy a perspektivy – ne jako konec, ale jako vstupenka do další kapitoly života. Web přináší nejen praktické tipy, ale hlavně životní příběhy, rady i inspiraci, která dává smysl té nejzkušenější generaci. Čtenář zde najde šetrné a užitečné...

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