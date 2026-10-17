Důchodci ve Španělsku dostávají 14 důchodů ročně. Proti Čechům mají ale i nevýhody

Když se řekne, že španělští penzisté berou čtrnáct důchodů ročně, většině Čechů naskočí představa štědrého státu, který seniorům rozdává peníze navíc. Skutečnost je ovšem prozaičtější a ve srovnání s Českem má i své stinné stránky.
Červen a listopad: měsíce s dvojitou výplatou
Španělský zákon o sociálním zabezpečení počítá s tím, že starobní důchody chodí ve čtrnácti dávkách. Dvanáct z nich přichází běžně každý měsíc, dvě mimořádné připadají na červen a listopad. Mimořádná dávka je přitom stejně vysoká jako ta pravidelná, takže v těchto dvou měsících přistane seniorům na účet zhruba dvojnásobek obvyklé částky.
Výjimku tvoří penze přiznané kvůli nemoci z povolání nebo po pracovním úrazu. Jejich příjemci dostávají peníze jen dvanáctkrát do roka, protože obě mimořádné výplaty jsou u nich už započítané do běžných měsíčních plateb.
Proč nejde o peníze navíc
Tady se dostáváme k jádru věci. Obě mimořádné výplaty jsou ve skutečnosti součástí běžného ročního důchodu, který se jen dělí na čtrnáct dílů místo dvanácti. Kdyby stát stejnou roční sumu rozdělil do dvanácti měsíců, byla by každá jednotlivá výplata vyšší a v součtu by senior dostal úplně totéž.
Dobře to ukazují právě zmíněné důchody po pracovních úrazech a nemocech z povolání. Španělská správa sociálního zabezpečení potvrdila serveru Maldita.es, že jejich příjemci kvůli dvanácti splátkám o nic nepřicházejí.
Praktický rozdíl je tedy hlavně v rozložení peněz během roku. Senior dostane dvakrát ročně, v létě a před koncem roku, větší obnos najednou a sám rozhodne, jak s ním naloží.
Od roku 2027 do penze až v 67 letech
První skutečnou nevýhodou je věk odchodu do důchodu. V roce 2026 platí ve Španělsku řádný důchodový věk 66 let a 10 měsíců a od 1. ledna 2027 se posouvá na 67 let. Dřív a bez krácení penze může odejít jen ten, kdo má za sebou velmi dlouhou dobu pojištění. Ostatním zákon dovolí odejít předčasně jen při dostatečně dlouhém pojištění a za cenu trvale nižšího důchodu.
Kdo měl přerušovanou kariéru, třeba kvůli péči o děti nebo kvůli nezaměstnanosti, musí tak pro plný důchod počítat s tou vyšší věkovou hranicí.
Daň, kterou čeští důchodci obvykle neřeší
Druhý rozdíl by Čech poznal hned při pohledu na výplatu. Španělské předpisy řadí starobní penzi k příjmům ze zaměstnání. Jakmile důchod přesáhne částku pokrytou daňovými odpočty, platí z něj senior daň z příjmů podobně jako dřív ze mzdy a na účet mu dorazí o něco méně.
V Česku je to obráceně. Pravidelně vyplácený důchod je od daně osvobozený až do zákonného limitu, který je nastavený tak vysoko, že ho běžná penze vůbec nepřekročí. Český senior proto dostává na účet celou přiznanou částku.
Práce při důchodu a co zbude na živobytí
Třetí rozdíl pocítí senioři, kteří chtějí ještě pracovat. Ve Španělsku lze důchod s prací spojit jen za podmínek daných zákonem a pracující penzista obvykle pobírá jen část své penze. Celou penzi si při práci zpravidla ponechá jen ten, kdo odchod do důchodu o několik let odložil. Český senior, který už dosáhl důchodového věku, může naproti tomu pracovat a pobírat celý důchod dál a stát mu navíc snižuje sociální pojištění placené z výdělku.
Český senior může po dosažení důchodového věku pracovat a pobírat celý důchod, ve Španělsku pracující penzista obvykle dostává jen jeho část. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Rozdíl je vidět i ve statistikách. Podle dat Eurostatu za rok 2023, která rozebral Český statistický úřad, patří Španělsko k zemím, kde po přiznání důchodu pracuje nejmenší podíl lidí. V Česku je pracujících důchodců výrazně víc.
Španělské penze jsou sice v eurech výrazně vyšší než české, jenže vyšší jsou tam i náklady na život. Analýza německé výzkumné firmy DataPulse srovnávala průměrné důchody s výdaji seniorů podle údajů za rok 2023 a vyšlo jí, že penze stačí na živobytí jen v hrstce zemí Evropské unie. Česko i Španělsko mezi nimi jsou, Čechům ale podle ní zbývá znatelná rezerva, zatímco Španělům vychází důchod na pokrytí nákladů jen těsně. Analýza navíc počítala s penzemi před zdaněním, takže u Španělů, kteří z důchodu platí daň, se tahle tenká rezerva ještě zmenší, nebo zmizí úplně.
Zdroje: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11724, https://www.ocu.org/inversiones/fiscalidad-y-derechos/seguridad-social/analisis/2025/06/paga-extra-de-verano-de-los-pensionistas, https://maldita.es/malditateexplica/20220610/pensionistas-doce-pagas-catorce-prorratean/, https://www.idealista.com/en/news/node/883116, https://www.e15.cz/ekonomika/sok-pro-zapadni-evropu-pouze-ve-4-zemich-staci-duchod-na-zivobyti-cesko-drti-i-bohate-sousedy-1432927, https://www.cssz.gov.cz/-/desatero-praktickych-duchodovych-informaci, https://www.bbva.com/es/irpf-como-tributa-una-pension/, https://statistikaamy.csu.gov.cz/duchodci-v-evrope, https://mpsv.gov.cz/hlavni-zmeny-v-duchodovem-pojisteni-schvalene-v-roce-2024, https://www.thelocal.es/20260828/explained-how-long-you-have-to-work-in-spain-to-get-a-pension