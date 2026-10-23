Vyhlašujeme nejhorší snídaně pro seniory. Ochucený jogurt se tváří zdravě, ale má víc cukru než bílkovin

Ranní jídlo bývá u starších lidí nejpevnějším zvykem celého dne. Stejný talíř se na stole objevuje desítky let a málokdo ho zpochybňuje, protože působí lehce a nevinně. Mezi oblíbenými snídaněmi se ale skrývá několik takových, které tělu v pozdějším věku dodají spíš cukr a sůl než to, co potřebuje nejvíc.
Proč na snídani ve vyšším věku tolik záleží
Stárnoucí tělo si pomalu mění složení, svalů ubývá a jejich místo zabírá tuk. Kdo má ochablé svaly, hůř drží rovnováhu, snáz upadne a při pádu si může něco zlomit. Jídelníček chudý na bílkoviny celý proces ještě urychluje. Výživová doporučení pro starší lidi proto počítají s mírně vyšší dávkou bílkovin, než jaká stačí mladším dospělým.
Ranní talíř je přitom v tomto ohledu nejslabším místem dne. Nizozemští vědci, kteří rozebrali jídelníčky více než 1 200 seniorů, zjistili, že senioři ke snídani snědí jen zhruba 10 až 12 gramů bílkovin. Autoři studie považují za rozumné minimum 20 gramů. U seniorů žijících doma dodávalo nejvíc ranních bílkovin pečivo, jehož bílkoviny tělo pro stavbu svalů využije hůř než ty z mléka, vajec nebo masa.
První místo: ovocný jogurt s obrázkem jahod
Kelímek ochuceného jogurtu vypadá jako ukázková zdravá volba. Výživové tabulky ovocných a smetanových jogurtů přitom na každých 100 gramů obvykle uvádějí 10 až 15 gramů cukru a bílkovin jen 2,5 až 4 gramy. Celý kelímek o 150 gramech tak dodá zhruba 15 až 22 gramů cukru, což jsou přibližně tři až čtyři a půl kostky. Bílkovin z něj tělo dostane jen čtyři až šest gramů, tedy zlomek ranní dávky, se kterou počítají nizozemští vědci.
Potíž způsobuje sladká ovocná nebo smetanová složka, kterou výrobce do kelímku přimíchá. Neochucený bílý jogurt k ranní dávce bílkovin i vápníku naopak přispěje. Geriatrička Colleen Christmas z Univerzity Johnse Hopkinse v magazínu AARP označila přislazování za krok, kterým hodnotná potravina přichází o svůj přínos. Kolik cukru mají jednotlivé ochucené jogurty z regálů, si můžete porovnat v testech, na které odkazujeme pod článkem.
Druhé místo: křupavé müsli a sladké cereálie
Zapékané müsli, barevné cereálie nebo ochucené ovesné kaše z porcovaných sáčků se prodávají jako rychlá a výživná snídaně. Ve složení u nich ale bývá přidaného cukru požehnaně, zatímco vlákniny skrovně. Taková snídaně se vstřebá během chvilky, cukr v krvi vystřelí a za nedlouho zase klesne, a s tím se dostaví hlad i únava.
Zapékané müsli a sladké cereálie často obsahují hodně přidaného cukru a málo vlákniny. Ilustrační foto. Zdroj: Ketut Subiyanto / Pexels.
S věkem navíc tělo často hůř udržuje hladinu cukru v krvi a roste riziko cukrovky, takže přidaný cukr na ranním talíři stojí za hlídání o to víc. Jednoduchou náhradou jsou neochucené ovesné vločky, které obvykle leží v regálu hned vedle porcovaných sáčků. Kaši z nich stačí osladit švestkami nebo meruňkami.
Třetí místo: rohlík se salámem
Pečivo se šunkou, salámem nebo párkem drží na českých stolech pevné místo. Uzeniny ale dodávají velkou dávku soli a nasycených tuků. Starší lidé si navíc jídlo někdy přisolují, protože s přibývajícími roky hůř cítí chuť i vůni. Sůl zvyšuje krevní tlak a ledviny ji ve vyšším věku vylučují hůř.
Do stejné kategorie patří i oblíbený bílý rohlík s máslem a marmeládou. Bílá mouka obsahuje málo vlákniny, marmeláda přidá další cukr a bílkovin taková snídaně nabídne naprosté minimum.
Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Místo Snídaně Hlavní problém 1. Ovocný nebo smetanový jogurt 10 až 15 g cukru, ale jen 2,5 až 4 g bílkovin na 100 g 2. Zapékané müsli, barevné cereálie a ochucené kaše ze sáčku často hodně přidaného cukru a málo vlákniny 3. Pečivo se šunkou, salámem nebo párkem velká dávka soli a nasycených tuků 3. Bílý rohlík s máslem a marmeládou málo vlákniny, další cukr a minimum bílkovin Jak z ranního talíře udělat oporu pro svaly
Nejjednodušší pravidlo zní, že k pečivu nebo vločkám má vždy patřit i něco bílkovinného. „Kombinujte sacharidy i bílkoviny,“ uvedla pro Český rozhlas Plzeň Jaroslava Kreuzbergová, nutriční terapeutka Fakultní nemocnice Plzeň. Bílkovinná složka brzdí vstřebávání cukru, takže se hlad ozve později.
Vhodnou volbou jsou například:
žitný chléb s cottage sýrem a plátky rajčete, hrnek kefíru k celozrnné housce, bílý jogurt s nastrouhanou hruškou, ovesná kaše na mléce posypaná semínky.
Kdo se léčí s cukrovkou nebo vysokým tlakem, případně má potíže se žvýkáním, měl by změny jídelníčku probrat se svým lékařem.
Zdroje: https://www.nzip.cz/clanek/2498-vyziva-starsich-lidi, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4690048/, https://www.zdravidoskol.cz/velky-test-slazenych-jogurtu-pohledem-rodice-a-spotrebitele, https://www.arecenze.cz/clanky/nejhorsi-mlecne-vyrobky-ze-supermarketu-2026-cukr-a-aromata-misto-mleka-a-ovoce/, https://www.denik.cz/gastronomie/nezdrave-snidane/, https://plzen.rozhlas.cz/dobrym-startem-do-noveho-dne-muze-byt-i-polevka-k-snidani-8485671, https://www.aarp.org/health/healthy-living/foods-to-skip-after-50/