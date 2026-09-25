Tento víkend si na houby vezměte extra košík navíc: Meteorologové zveřejnili mapu oblastí, kde jich právě roste nejvíce

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Tento víkend si na houby vezměte extra košík navíc: Meteorologové zveřejnili mapu oblastí, kde jich právě roste nejvícePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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ČHMÚ zveřejnil mapu pravděpodobnosti růstu hub. O nadcházejícím prodlouženém víkendu to vypadá pro houbaře velice dobře.
Fotografie hub v košíku
Zdroj: Foto: George Chernilevsky / Creative Commons / Attribution-Share Alike 4.0, houby v košíku
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