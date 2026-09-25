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V sobotu ve 13:35 Česko ovládne euforie: Prima vytáhne nejlepší českou komedii všech dob

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Víkend je tady a vy si zasloužíte pořádnou zábavu. Co takhle film, kde se střílí ostrými náboji přímo nad hlavou herečky, kde je mozek z jedlého aspiku a kde se vytváří umělá žena z telecího masa?
V sobotu ve 13:35 Česko ovládne euforie: Prima vytáhne nejlepší českou komedii všech dob

V sobotu ve 13:35 Česko ovládne euforie: Prima vytáhne nejlepší českou komedii všech dob

Zdroj: archiv TV Nova
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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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