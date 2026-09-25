V sobotu ve 13:35 Česko ovládne euforie: Prima vytáhne nejlepší českou komedii všech dob

Tento československý klenot z roku 1970 nabídne absurdní zápletku plnou transplantací mozků, záměn identit a politické satiry. Připravte se na geniální trojroli, která dostala ocenění na mezinárodním festivalu, a na zákulisní příběhy, při nichž vám spadne čelist.
Představte si fiktivní evropské království, kde se po jedné zpackané vojenské přehlídce panovník rozhodne k šokujícímu kroku – zruší celou armádu. Zhrzení generálové okamžitě začnou osnovat rafinovaný atentát. Do spiknutí se nečekaně zaplete místní astrolog, jehož vlastní horoskop předpovídá nejen brzkou smrt, ale také bizarní vdovství a ještě podivnější sňatek.
Když se do věci vloží špičková věda a nekontrolované transplantace, začíná groteskní kolotoč výměn mozků. Nikdo netuší, čí vědomí zrovna obývá které tělo. Tento odvážný mix sci-fi a bláznivé komedie se stal okamžitým hitem, který v kinech viděly miliony lidí.
Skrytá satira, která geniálně obešla cenzuru
Filmoví kritici dodnes upozorňují na hlubší rozměr celého díla. Snímek byl vnímán jako skrytá satirická odpověď autorů na sovětskou okupaci v roce 1968. Motiv nesmyslného zrušení armády a následného chaosu nesl jasný politický podtext, který tehdejší cenzuře geniálně unikl.
Oním legendárním snímkem je Pane, vy jste vdova!, který v roce 1970 natočil režisér Václav Vorlíček podle scénáře, na němž spolupracoval s Milošem Macourkem. Hlavní a naprosto klíčovou trojroli – ztvárňující postavy jako Evelyna Kelettiová, převtělený Stuart Hample a Fany Stubová – si zde zahrála jedinečná Iva Janžurová.
Kolem obsazení této role dodnes koluje mýtus, že ji původně odmítla Jiřina Bohdalová. Pravda je však zcela jiná. Režisér Václav Vorlíček a scenárista Miloš Macourek o ní sice během psaní uvažovali, ale kvůli jejímu politickému zákazu po natočení trezorového snímku Ucho jí roli vůbec nenabídli. Jedinou oslovenou herečkou tak byla od samého počátku Iva Janžurová, která podala životní výkon.
Původně se měl film jmenovat poněkud jinak. Pracovní název zněl Pánové, snědli jsme ledvinky paní Kelettiové, což však dramaturgie zamítla jako příliš dlouhý. Následný návrh Pane, vy jste dvojnásobná vdova nakonec tvůrci zkrátili do finální podoby, kterou dnes zná každý filmový fanoušek.
Skutečná střelba a aspikový mozek
Natáčení provázely momenty, při kterých hercům tuhla krev v žilách. V památné scéně, kdy má být střelen ozdobný diadém na hlavě Evelyn Kelettiové, nepoužili filmaři žádný trik. Pyrotechnik Jiří Berger střílel skutečnou malorážkou těsně nad hlavu tehdy devětadvacetileté Ivy Janžurové.
Herečka měla obrovský strach, ale po prvním záběru sama požádala o opakování, protože měla pocit, že svůj strach nezahrála dostatečně věrohodně. Tohle je profesionalita na nejvyšší úrovni.
Své si vytrpěl i Otto Šimánek v roli průmyslníka Kelettiho. V jedné scéně musel nehybně ležet v záhonu růží jako mrtvola, když na něj zaútočili agresivní mravenci. Přestože ho bolestivě kousali, Šimánek nechtěl zkazit záběr a vydržel bez jediného hnutí až do režisérova povelu.
Legendární filmový mozek, se kterým postavy manipulují, nebyl z plastu. Režisér Václav Vorlíček nechal vyrobit rekvizitu z obyčejného jedlého aspiku. Chtěl totiž docílit toho, aby se mozek při každém doteku realisticky a odpudivě třásl, což se podařilo na jedničku.
Rekordní úspěch a mezinárodní ocenění
Snímek zaznamenal obrovský mezinárodní triumf. Iva Janžurová získala za svůj fenomenální výkon prestižní cenu „Stříbrný asteroid“ pro nejlepší herečku na IX. mezinárodním festivalu fantastických filmů v Terstu v roce 1971. Diváci byli nadšeni a film se stal okamžitým kultem.
V době svého uvedení do kin od ledna 1971 vidělo film v československých kinech celkem 1 862 908 diváků. Pokud bychom toto číslo promítli do dnešních cen průměrné vstupenky do kina v roce 2026, což je přibližně 220 Kč, film by dnes vygeneroval tržby přesahující 409 milionů Kč. Stal by se tak jedním z nejúspěšnějších tuzemských blockbusterů všech dob.
Sobotní zážitek, který si zasloužíte
Tento nezapomenutelný klenot plný skvělých herců, jako jsou Jiří Sovák, Olga Schoberová, Eduard Cupák, František Filipovský, Čestmír Řanda, Jan Libíček, Vladimír Menšík či Miloš Kopecký, se vrací na televizní obrazovky. Nalaďte si stanici Prima (Prima HD) v sobotu 26. září 2026 ve 13:35 a užijte si filmovou zábavu té nejvyšší kvality.
Tak co, dáte si tuhle sobotu pořádnou porci absurdního humoru a geniální sci-fi? Nebo máte radši jiný žánr?
Zdroje článku: csfd.cz, super.cz, kinobox.cz, nespechej.cz
Autor článku: Eliška Černá