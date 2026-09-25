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Britští stíhači v Normandii pašovali pivo v nádržích Spitfirů. První várka chutnala po benzinu

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Když se britští vojáci v létě 1944 probojovávali prašným normandským vnitrozemím, chybělo jim kromě bezpečí jediné – čerstvé pivo. Piloti královského letectva proto vymysleli neobvyklou zásobovací fintu: odmaštěné přídavné nádrže a dřevěné sudy podvěšené pod křídly stíhaček Spitfire Mk IX. A ve výšce 4 500 metrů se náklad dokonale vychladil.
Britský stíhací letoun Supermarine Spitfire Mk IX zaparkovaný na zemi v leteckém muzeu v Duxfordu.

Britský stíhací letoun Supermarine Spitfire Mk IX zaparkovaný na zemi v leteckém muzeu v Duxfordu.

Zdroj: Clemens Vasters from Viersen, Germany / Wikimedia / CC BY 2.0
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zbrojopis

Zbrojopis.cz se vydává do historie i současnosti vojenské techniky. Představuje slavné i méně známé tanky, letadla, obrněná vozidla, zbraně a další vybavení a vysvětluje, jak fungovaly, proč vznikly a co rozhodovalo o jejich úspěchu či neúspěchu. Vedle technických zajímavostí se věnuje také...

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