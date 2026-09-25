Elijah Wood je zpátky jako Frodo. Filmový Hon na Gluma dává nahlédnout za svou oponu

Pán prstenů se příští prosinec vrátí na stříbrná plátna v novém hraném filmu s mnoha hrdiny původní trilogie. Warner Bros. zveřejnili první zákulisní fotografie z právě probíhajícího natáčení Honu na Gluma (The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum) na Novém Zélandu a místo obřích bitev či armád skřetů ukazují něco mnohem důvěrnějšího: Kraj, nové hobity a Andyho Serkise za kamerou. Největší pozornost pochopitelně přitahuje záběr na prahu Dna pytle, kam vstupuje postava Froda Pytlíka, jehož znovu hraje nestárnoucí Elijah Wood.
Film se odehrává před a také během událostí Společenstva prstenu, konkrétně v období Frodovy cesty z Kraje do Roklinky, kdy Gandalf pověří Aragorna pátráním po Glumovi. Příběh tedy nehodlá vyprávět další dobrodružství dávno po Jacksonově trilogii, nýbrž zaplnit jednu z jejích mezer a podívat se na kanonické události z perspektivy bytosti, která byla pro původní trilogii stejně důležitá jako její titulní prsten. Peter Jackson, Fran Walsh a Philippa Boyens se vracejí jako producenti a Serkis kromě režie znovu propůjčí Glumovi hlas i motoriku, trénovanou k animální obratnosti i motion-capture rolemi v King Kongovi či moderní trilogii Planeta opic.
Fotografie z natáčení, které odstartovalo už v červenci, zveřejnilo Warner Bros. v tiktokovém příspěvku, přičemž slavné studio zatím Pána prstenů ždíme každou dekádu tohoto století. Po sedmnáctioscarové trilogii přišel Jacksonův Hobit a před dvěma lety jste mohli v kinech vidět animák Válka Rohirů, na který se ale nebezpečně rychle zapomnělo. Hon na Gluma by měl přitáhnout větší zájem svými hereckými i tvůrčími návraty, a tedy jako regulérní rozšíření možná nejmilovanější trilogie všech dob. Serkis se ale pokusí vydat neprobádanými cestami a tvůrci podle Petera Jacksona mysleli mimo jiné na Jokera s Joaquinem Phoenixem – konkrétně „na způsob, jakým prozkoumával lidskou psychiku, zatímco zároveň vyprávěl příběh.“ Hon na Gluma má tedy využít materiál z Tolkienových dodatků, ale převyprávět jej Glumovýma očima a jít hlouběji do psychologie dřívějšího hobita Sméagola.
Vedle Wooda a Serkise se vracejí Ian McKellen jako Gandalf a Lee Pace jako král Thranduil, přičemž nové filmové postavy Středozemě zastupují Kate Winslet jako Marigold, Anya Taylor-Joy jako válečnice Seren a Leo Woodall v roli Halvarda. Aragorna, respektive tehdejšího Chodce, tentokrát namísto Vigga Mortensena ztvární Jamie Dornan (Anthropoid). Obsazení tak kombinuje známé tváře s postavami, o nichž v původních filmech nepadla zmínka, což odpovídá záměru scenáristky Philippy Boyens, aby Hon na Gluma nepůsobil jako prostá „čtvrtá část“ trilogie.
Serkis ostatně připomíná, že pro část publika může jít o vůbec první filmovou návštěvu Středozemě, a to nejen v kinech. „Myslím, že půjde o skvělé spojení nového příběhu s intimním vyprávěním zasazeným do mytologie a světa Středozemě, který všichni tak milujeme. Je třeba si uvědomit, že pro některé lidi to bude jejich první film ze Středozemě. A právě proto pro mě byla tahle cesta tak zajímavá.“ První fotografie ale logicky sází na nostalgii a filmaři se jistě přikloní k osvědčeným postupům: zatím bohatě stačí znovu otevřít kulaté dveře Dna pytle a přislíbit, že Gandalf se při návštěvě opět praští o trám do hlavy. Do českých kin Hon na Gluma zamíří 16. prosince 2027.
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zdroje: GamesRadar+, TikTok, Warner Bros., People