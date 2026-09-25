Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
3 min

Elijah Wood je zpátky jako Frodo. Filmový Hon na Gluma dává nahlédnout za svou oponu

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Pán prstenů se příští prosinec vrátí na stříbrná plátna v novém hraném filmu s mnoha hrdiny původní trilogie. Warner Bros. zveřejnili první zákulisní fotografie z právě probíhajícího natáčení Honu na Gluma (The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum) na Novém Zélandu a místo obřích bitev či armád skřetů ukazují něco mnohem důvěrnějšího: Kraj, nové hobity a Andyho Serkise za kamerou. Největší pozornost pochopitelně přitahuje záběr na prahu Dna pytle, kam vstupuje postava Froda Pytlíka, jehož znovu hraje nestárnoucí Elijah Wood.
Elijah Wood je zpátky jako Frodo. Filmový Hon na Gluma dává nahlédnout za svou oponu

Elijah Wood je zpátky jako Frodo. Filmový Hon na Gluma dává nahlédnout za svou oponu

Zdroj:
Reklama
Další články z Kinobox.cz
Hororová atrakce od žánrového mistra. Slayground přináší hrůzu oživlého pouťového teroru
Hororová atrakce od žánrového mistra. Slayground přináší hrůzu oživlého pouťového teroru
Na hraně smrti 2 prověří váš strach z výšek. Napínavé béčko jednoduše plní své zadání
Na hraně smrti 2 prověří váš strach z výšek. Napínavé béčko jednoduše plní své zadání

Když se před lety objevil v amerických kinech a následně na VOD službách nenápadný thriller Na hraně smrti...

Což takhle otrávit mnicha? Jméno růže před 40 lety zachránilo kariéru Seana Conneryho
Což takhle otrávit mnicha? Jméno růže před 40 lety zachránilo kariéru Seana Conneryho

Smích je kořením života, ale co když vás může také otrávit? Sean Connery ve Jménu růže (The Name of the...

Český romantický hit dorazil na Netflix. Po večerce nešetří hvězdami ani pohodovou atmosférou
Český romantický hit dorazil na Netflix. Po večerce nešetří hvězdami ani pohodovou atmosférou

Léto nám již definitivně skončilo, tak proč si ho nepřipomenout alespoň na streamu? Pro tuto příležitost...

Street Fighter láká na svou největší hvězdu. Jason Momoa se představuje jako vraždící monstrum
Street Fighter láká na svou největší hvězdu. Jason Momoa se představuje jako vraždící monstrum

Už v říjnu dorazí do českých kin další adaptace videoherní mlátičky Street Fighter, která má podle...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

Všechny články tohoto autora →
Kinobox.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.