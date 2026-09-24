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Na hraně smrti 2 prověří váš strach z výšek. Napínavé béčko jednoduše plní své zadání

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Když se před lety objevil v amerických kinech a následně na VOD službách nenápadný thriller Na hraně smrti (v češtině místy překládán také jako 610 metrů nad zemí), byl z toho nenápadný napínák, který sice nebyl nejchytřejší, ale dokázal sympaticky navodit onen trýznivý strach z výšek, kdy se vám při pohledu dolů zatočí hlava. Dokáže ovšem stejný formát fungovat i napodruhé?
Na hraně smrti 2 prověří váš strach z výšek. Napínavé béčko jednoduše plní své zadání

Na hraně smrti 2 prověří váš strach z výšek. Napínavé béčko jednoduše plní své zadání

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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