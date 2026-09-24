Na hraně smrti 2 prověří váš strach z výšek. Napínavé béčko jednoduše plní své zadání

Když se před lety objevil v amerických kinech a následně na VOD službách nenápadný thriller Na hraně smrti (v češtině místy překládán také jako 610 metrů nad zemí), byl z toho nenápadný napínák, který sice nebyl nejchytřejší, ale dokázal sympaticky navodit onen trýznivý strach z výšek, kdy se vám při pohledu dolů zatočí hlava. Dokáže ovšem stejný formát fungovat i napodruhé?
První Fall nebyl v amerických kinech kdovíjaký hit, na streamu se ovšem stal sympatickým hitem a napínací jednohubkou, u níž se možná nevyplatilo moc přemýšlet a jejíž dialogy ani nemohly být průhlednější, koncept boje o přežití v astronomické výšce ale fungoval solidně a při krátké stopáži snímek neměl kde nudit. Jako thrillerová jednohubka zkrátka první díl jasně splnil svůj cíl. Na hraně smrti 2: Deadpoint se na rozdíl od jedničky dostává i do českých kin, má však pozici značně ztíženou. Jedná se totiž o sequel titulu, který nemá na první dobrou už čím překvapit a ani svůj prvotní koncept nemůže příliš posouvat. Bavit ale naštěstí dokáže pořád stejně.
Hlavní hrdinkou je tentokrát mladá Jax (Harriet Slater), sestra zesnulé Shiloh z prvního dílu. Jax se nemůže se smrtí své starší sestry a adrenalinové závislačky v jednom smířit, a tak se odhodlá k podobně bláznivému kroku. Společně s jednou ze ségřiných kamarádek se rozhodne vydat na nebezpečnou výpravu do Thajska, aby zdolaly zákruty nezdolné hory Kwan a po vratkých prknech se dostaly na tamní bájné místo. Jenže cesta samozřejmě nejde podle plánu a dvojice dívek zůstane po prudkých deštích a zemětřesení zaseknutá na pár vratkých prknech ve výšce 1 524 metrů nad zemí.
Na hraně smrti 2 je typickým sequelem, v němž musí být samozřejmě všeho víc. Obě hrdinky jsou tak zaseklé v daleko větší výšce a neohrožuje je pouze smrtící pohled dolů. Holky totiž dorazily do Thajska v období dešťů, takže příroda jim boj o přežití nijak neulehčuje; tamní okolí je navíc rájem pašeráků drog a policisté se k podezřelým osobám nechovají dvakrát vlídně. Věcí, jež se mohou při jejich cestě na vrchol pokazit, je tedy tentokrát daleko více a snímek se snaží alespoň ze začátku těžit ze svého exotičtějšího prostředí.
Nakonec ovšem stejně novinka uvízne ve schématech a šablonách z předchozího dílu. Postavy musí řešit podobné nástrahy, hlavní hrdinka překonává svá osobní traumata a vnitřní strach, jedna z dívek samozřejmě skrývá tajemství a jednotlivé snahy o záchranu dopadnou přesně tak, jak divák očekává. I případné příběhové osvěžení v podobě charismatického průvodce (Tom Brittney) se vydává přesně těmi dějovými zákrutami, jak člověk očekává. Kupodivu to ale moc nevadí.
Tvůrci totiž vědí, že točí jen malé příběhové béčko, a moc se za to nestydí. Když mezi sebou hrdinky mluví, je to zase plné patosu a melodramatičnosti, jakmile se však vydají zdolávat obří horu, je to vlastně docela fajnová podívaná. Bratři Michael a Peter Spierigovi, kteří mají na kontě např. neprávem zapadlou sci-fi Predestination, totiž umí hezky dávkovat napětí a zároveň si hrát se skalním prostředím. V jednu chvíli se snaží výhledy na digitální krajinu vzít dech, v další už by pohledem dolů chtěli divákům způsobit závratě. Režijní duo si navíc místy pomáhá hezkými kamerovými průlety a ve stěžejních sekvencích se tu napětí šponuje takřka ukázkově pomocí záběrů na postupně se uvolňující šrouby, praskající prkna či padající šutry. Ano, není to postup nijak objevný a divák si místy vzpomene např. na Nezvratný osud, i přesto je poměrně funkční.
Deadpoint se snaží na konci přijít naštěstí s jiným zvratem, ten ale celý film posouvá do vod akčního béčka s finále jak z Cliffhangeru. Není to nejchytřejší, celý snímek je ale naštěstí tak béčkový a naivní, že tato žánrová změna příliš neruší. Druhé Na hraně smrti tak zdánlivě nemá čím překvapit a svým způsobem se zaseklo v tradiční sequelové pasti, coby instantní napínák ale stále dokáže bez problémů fungovat a fanoušky prvního dílu jistě neurazí. Pokud ale doufáte, že se bude koncept jedničky ještě více adrenalinově posouvat, možná si znovu počkejte na stream.
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