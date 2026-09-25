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Největší test životnosti Toma Cruise. Apokalyptický Digger může dle reakcí ohromit i naštvat

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Mission: Impossible se rozloučilo s rozpaky, ale Tom Cruise brzy vyrukuje s něčím ještě podstatně nebezpečnějším. Snímek Digger, u něhož si nikdo není jistý, co si o něm vlastně má myslet, přijde do českých kin už příští týden. První zahraniční reakce na satirickou černou komedii Alejandra Gonzáleze Iñárritua jsou polarizované, od nadšených výkřiků o mistrovském díle až po odpis nesourodého a nepříjemného experimentu. Jedna věc se však opakuje napříč spektrem: Cruise je prý výborný, přičemž někteří mluví dokonce o jeho nejlepším výkonu od Magnolie. A to je přesně ta věta, kterou Cruise před zásadním hereckým testem v pozdní fázi kariéry potřebuje číst.
Největší test životnosti Toma Cruise. Apokalyptický Digger může dle reakcí ohromit i naštvat

Největší test životnosti Toma Cruise. Apokalyptický Digger může dle reakcí ohromit i naštvat

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

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