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Na dušičkové věnce nemusíte čekat do října. Tyto rostliny si nasbírejte už teď, všichni vám budou závidět

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Do Dušiček zbývá ještě několik týdnů, právě konec září je ale ideální dobou pro přípravu přírodních dekorací. Hortenzie, řebříček, okrasné trávy nebo zajímavé větvičky je lepší nasbírat nyní a nechat důkladně proschnout. Na konci října je pak stačí doplnit chvojím, mechem nebo šiškami a vznikne dekorace, která nestojí téměř nic.
Na dušičkové věnce nemusíte čekat do října. Tyto rostliny si nasbírejte už teď, všichni vám budou závidět

Na dušičkové věnce nemusíte čekat do října. Tyto rostliny si nasbírejte už teď, všichni vám budou závidět

Zdroj: generováno chatgpt
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Tento článek byl publikován ze zdrojů EXTRAINFO.cz

Praktické rady pro zahradu, jednoduché recepty, péči o domov i chytré nápady, které se hodí v běžném životě. Inspirace pro každý den.

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