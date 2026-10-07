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Dnes ve 21:50 zatají celé Česko dech: ČT1 vytáhne film, který režíroval sám prezident

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Středeční večer je ideální čas zastavit se a ponořit se do příběhu o pádu z výšin. V tajuplných kulisách vládní vily se hroutí svět muže zvyklého rozhodovat o osudech druhých. Hluboký lidský příběh o pomíjivosti slávy a zradě nejbližších patří ke klenotům české kinematografie.
Dnes ve 21:50 zatají celé Česko dech: ČT1 vytáhne film, který režíroval sám prezident

Dnes ve 21:50 zatají celé Česko dech: ČT1 vytáhne film, který režíroval sám prezident

Zdroj: Archiv Česká televize
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 07.10.2026 05:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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