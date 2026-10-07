Dnes ve 21:50 zatají celé Česko dech: ČT1 vytáhne film, který režíroval sám prezident

Máte chuť na film s hvězdným obsazením, kde hraje absolutní elita českého herectví? Touží vaše mysl po intelektuálním dramatu plném absurdního humoru a melancholie, které vás nenechá chladnými?
Pak se připravte na výjimečný zážitek. Dílo s rozpočtem přes 44 milionů korun, natáčené v nádherné secesní vile, vás vtáhne do světa plného intrik a falešné loajality.
Když moc zmizí a zůstane jen člověk
V tajuplných kulisách vládní vily obklopené šeptající zahradou se hroutí dosavadní jistoty. Bývalý kancléř Vilém Rieger se ocitá na prahu neznáma poté, co ztratil svou moc. Zatímco se kolem něj stahuje neviditelná smyčka intrik a absurdních her jeho nejbližších, musí čelit nejen nucenému stěhování, ale i postupnému rozpadu vlastní identity.
Kdo z jeho okolí je skutečný přítel a kdo jen čeká na jeho definitivní pád? V této groteskní hře o lidské důstojnosti a pomíjivosti vlivu visí ve vzduchu mrazivá otázka: co zbyde z člověka, když mu vezmete jeho úřad?
Odcházení: Když si dramatik splnil celoživotní sen
Tímto výjimečným dílem je celovečerní film Odcházení z roku 2011. Snímek představuje režijní a scenáristický debut světoznámého dramatika a bývalého prezidenta Václava Havla, který jej natočil podle své vlastní divadelní hry z roku 2007. Ve svých čtyřiasedmdesáti letech šlo o splnění dětského snu, který mu komunistický režim kvůli buržoaznímu původu znemožnil naplnit dříve.
Do hlavních rolí se mu podařilo obsadit absolutní elitu českého herectví. V roli bývalého kancléře Viléma Riegra exceluje Josef Abrhám, kterého na plátně doplňují Dagmar Havlová Veškrnová, Vlasta Chramostová, Eva Holubová, Tatiana Vilhelmová, Jan Budař, Jiří Lábus, Oldřich Kaiser, Jaroslav Dušek a Jiří Bartoška.
Mýtus vyvrácen: Hra vznikla před sametovou revolucí
Kolem filmu dodnes koluje v české společnosti silný mýtus. Mnozí diváci se domnívají, že dílo je přímou autobiografií a bezprostřední reakcí na autorův odchod z vysoké politické funkce. Skutečnost je však zcela jiná a mnohem hlubší.
Základy tohoto univerzálního absurdního dramatu začal autor psát již v létě roku 1989. V té době přitom vůbec netušil, že se sám brzy stane hlavou státu. Příběh není doslovným přepisem vlastního prezidentského důchodu, ale nadčasovou úvahou o pomíjivosti moci a lidské důstojnosti.
Sám autor k tomu poznamenal: „Divadelní hra je jakýsi polotovar, který autor nabídne divadlům a ta si s ním naloží po svém. Myslím, že autor to má pokorně snášet. Nesnese-li interpretaci někým jiným, má psát romány a ne divadelní hry,“ řekl Václav Havel.
Bleskové natáčení a mystické zjevení na konci
Celý film vznikl pod vedením kameramana Jana Malíře, s hudbou Michala Pavlíčka, ve střihu Jiřího Brožka a v produkci Jaroslava Boučka ze společnosti BUC-Film. Natáčení probíhalo neuvěřitelně rychle, štáb strávil na place pouhých 35 natáčecích dní během horkého července a srpna roku 2010. Jako hlavní dějiště posloužily malebné prostory secesní vily Čerych v České Skalici.
Diváci, kteří film dokoukají až do úplného konce, se dočkají také jednoho překvapení. V samotném závěru se totiž z jezírka nečekaně vynoří sám Václav Havel a pronese své ikonické životní heslo: „Pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí.“
Pro režiséra znamenalo natáčení tohoto snímku splnění celoživotního snu. Jeho rodina, zejména strýc Miloš Havel, stála u samotného zrodu československého filmového průmyslu a vybudovala legendární ateliéry na Barrandově. Realizace tohoto filmu v jeho 74 letech tak byla jeho osobním triumfem a vnitřní satisfakcí.
Nenechte si ujít toto jedinečné filmové loučení, které v sobě spojuje absurdní humor, hlubokou melancholii a hvězdné herecké obsazení. Snímek uvádí Česká televize na stanici ČT1 ve středu 7. října 2026 ve 21:50. Vysílání je zařazeno do mimořádného programového schématu u příležitosti nedožitých 90. narozenin Václava Havla. Viděli jste tento film? Jak na vás zapůsobil?
Zdroje článku: csfd.cz, tvkompas.cz, magazin.aktualne.cz, nespechej.cz
Autor článku: Eliška Černá