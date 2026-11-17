Další šílený rekord z formulového pravěku je v ohrožení
Baví vás články Centrum.cz?
Vídejte je na Googlu častěji.
Další šílený rekord z formulového pravěku je v ohrožení
Článek byl publikován 17.11.2026 12:45
Kimi Antonelli se stal nejmladším mistrem světa F1, jeho základní plat však zdaleka nedosahuje výdělku...
Andrea Kimi Antonelli je letošní mistr světa. Na Velké ceně v Mexico City si vybudoval takový bodový...
FIA údajně plánuje zrušit věkový limit 75 let pro své funkcionáře včetně prezidenta. Návrh přichází poté,...
Už několik týdnů se hovoří o záměru Jamese Vowlese změnit pravidla rozpočtového stropu tak, aby měly menší...
Web přináší aktuální informace, analýzy a komentáře z prostředí Formule 1, doplněné o novinky z dalších motoristických disciplín. Čtenáři zde najdou zprávy z paddocku, přehled výsledků, rozhovory s jezdci i pohledy do zákulisí týmů a závodní techniky. Články kombinují aktuální dění s...Všechny články tohoto autora →