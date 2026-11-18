Sezónu 2026 pro tým McLaren charakterizovaly snahy o oživení, které však nikdy nepřinesly očekávané výsledky. Šéf týmu Andrea Stella nicméně tvrdí, že příčiny tohoto stavu jsou dobře známy, a proto může být ohledně roku 2027 optimistický: „Jsme na zcela jiné úrovni než na začátku sezóny.“
Kdykoli se zdálo, že McLaren dohnal své soupeře, opět se ocitl vzadu. Obtížný začátek, poté pokrok, který vyvrcholil obdobím šampionátu, kdy se zdálo, že MCL40 je schopen nastavit technickou laťku, následně postupný pokles konkurenceschopnosti a návrat do čela ve Velké ceně Brazílie. Tuto trajektorii není snadné interpretovat.
Andrea Stella má vysvětlení, které přesahuje rámec výkonu jednotlivých vylepšení. Potíže týmu v roce 2026 přičítá událostem z předchozí sezóny a identifikuje tři rozhodující faktory: zpoždění ve vývoji nového vozu, důsledky nároků kladených na tým v rámci boje o titul v roce 2025 a nevýhody plynoucí z toho, že tým byl na začátku nové éry pravidel zákaznickým týmem Mercedesu.
„Nemyslím si, že by v této sezóně došlo k nějakým vylepšením, alespoň mezi špičkovými týmy, která by nefungovala. I když jsme v Baku zavedli některé nové díly a poté se zdálo, že jsme udělali krok zpět, ve skutečnosti tomu tak nebylo. Konkurenceschopnost je třeba posuzovat ve vztahu k soupeřům, ne pouze na základě vlastního pokroku v absolutních číslech. A z tohoto pohledu si nemyslím, že bychom během sezóny udělali jakýkoli krok zpět.“
Tento rozdíl je zásadní. Tým McLaren se v průběhu sezóny postupně zlepšoval, ale ne natolik, aby vykompenzoval pokrok, kterého dosáhli jeho soupeři. Především se musel vypořádat s počátečním deficitem, který byl podstatně větší, než si kdokoli dokázal představit.
„Zjistili jsme, že na začátku sezóny jsme měli ve vývoji tříměsíční zpoždění.” Jedná se o významné přiznání, zejména proto, že tento Ital jasně uvádí, že nešlo o zpětné hodnocení, při kterém by se rozdíl v časech na kolo převedl na měsíce práce. Tým McLaren tento problém již identifikoval na základě analýzy vývojových trendů v průběhu roku 2025.
Boje o mistrovský titul měly větší dopad. než se zdálo. McLaren plánoval postupně přesměrovat své zdroje na projekt pro rok 2026, ale návrat Red Bullu ve druhé polovině šampionátu znamenal, že se musel i nadále intenzivně soustředit na vůz MCL39, který stále závodil na trati. K tomu se přidala obzvláště složitá manažerská výzva: podporovat ambice na titul jak Landa Norrise, tak Oscara Piastriho a zároveň udržovat vnitřní rovnováhu, která by neohrozila budoucnost týmu.
„Pro mě to byla pravděpodobně sezóna, ve které jsem pracoval tvrději než v kterékoli z mých 26 sezón ve formuli 1. Každý den bylo třeba věnovat pozornost řízení prostředí v týmu, stejně jako technickým a provozním aspektům.“
Tým musel věnovat svou energii nejen vývoji vozu a obraně jeho konkurenceschopnosti, ale také řešení choulostivé sportovní situace. Toto úsilí, spojené s technickými obtížemi, přispělo ke zpomalení příprav na rok 2026.
Existuje však ještě jeden faktor, který Andrea Stella považuje za rozhodující. Po celá léta tým McLaren dokazoval, že zákaznický tým může vyhrát mistrovství světa i s tou samou pohonnou jednotkou jako tovární tým. V roce 2026 se tato situace změnila.
„V roce 2025 se mě často ptali, zda není problém, že nejsme tovární tým. Vždy jsem odpovídal, že ne, a ve skutečnosti to až do konce minulé sezóny nikdy problém nebyl.“ Se zavedením nových pohonných jednotek se situace značně zkomplikovala. Rozhodující význam získala integrace motoru do vozu a optimalizace parametrů řízení energie.
Společnost Mercedes HPP, která měla za úkol vyvinout konkurenceschopnou a spolehlivou pohonnou jednotku, musela stanovit své priority. „Když jste zákaznický tým, nejste prioritou. Pokud šlo o pochopení výkonových křivek motoru, určitých aspektů chlazení nebo optimalizaci integrace, přišli jsme trochu pozdě.“
Jedním z konkrétních příkladů byly převodové poměry, které se zcela neshodovaly s těmi, které byly následně pozorovány na trati. Mohlo by se zdát, že jde o marginální rozdíly, ale podle nových technických předpisů se mohou promítnout do významných nevýhod. „V tak konkurenčním prostředí formule 1 si nemůžete dovolit ztratit jednu nebo dvě desetiny jako strukturální nevýhodu jen proto, že nejste v pozici, abyste byli na špici vývojového harmonogramu.”
Nejcitlivější otázkou jsou však nástroje používané k optimalizaci provozu pohonných jednotek. Některý software vyvinutý společností Mercedes HPP a továrním týmem obsahoval proprietární prvky, které nebylo možné sdílet s týmem McLaren. „Řekli nám, že tyto nástroje obsahují značné množství duševního vlastnictví společnosti Mercedes a že nám je nemohou poskytnout. Neměl jsem nijak zvlášť pádné argumenty, abych mohl říct, ať nám je dají.”
Řešením bylo vyvinout s HPP ekvivalentní nástroje, což v podstatě znamenalo zopakovat část práce, která již byla provedena mezi Brackley a Brixworthem. Tento proces trval dlouho a teprve v roce 2027 bude mít McLaren plný přístup ke stejným optimalizačním schopnostem.
Andrea Stella se nicméně vyhýbá jakékoli kritice svého dodavatele motorů. Uznal obtíže, s nimiž se HPP potýká, včetně těch souvisejících se spolehlivostí, a vyloučil jakýkoli záměrný pokus znevýhodnit McLaren. Pracovní vztah zůstal pozitivní, ale to strukturální nevýhodu neodstranilo.
McLaren se pokusil dohnat ztracené pozice pomocí vylepšení zaváděných v průběhu sezóny. Novinky představené v Miami a Maďarsku přinesly zřetelné zlepšení, ale nestačily k tomu, aby se se ztrátou trvale vyrovnaly. „Pokaždé, když jsme představili vylepšení, zaznamenali jsme pokrok, ale zároveň jsme viděli, že naši soupeři nezaháleli. Ostatní týmy také představily svá vylepšení a nám se nepodařilo tuto ztrátu smazat.”
Baku je obzvláště výmluvným příkladem. Na okruhu, kde je klíčové hospodaření s elektrickou energií, zaplatil McLaren cenu za své potíže s optimalizací pohonné jednotky. „Nebyli jsme schopni využít veškerou energii z baterie od poslední zatáčky v Baku až do konce hlavní rovinky. V tom okamžiku máte zásadní nevýhodu na okruhu, který je tak citlivý na výkon.“
Problémy se projevily již v úvodních závodech. V Melbourne tým zjistil, jak jediný neoptimální parametr může ohrozit hospodaření s energií po celý závod, zatímco problémy se spolehlivostí v Číně znemožnily start obou vozů.
Složitost nových předpisů se očekávala, ale ne v takovém rozsahu. Andrea Stella přiznává, že tým McLaren podcenil, jak rozhodující roli bude hrát pohonná jednotka a jak vysoká bude cena za každý parametr, který nebyl dokonale kalibrován. Sezóna 2026 však ambice týmu McLaren neoslabila. Šéf papájového týmu je přesvědčen, že tým nyní mnohem lépe rozumí vozu a především pohonnému ústrojí Mercedesu.
„Jsem ohledně roku 2027 optimistický. Ve srovnání se začátkem sezóny jsme na zcela jiné úrovni, pokud jde o to, jak využíváme pohonnou jednotku.“ Změna se chystá i v technické spolupráci s HPP. Nástroje, které na začátku roku 2026 nebyly k dispozici, budou v příští sezóně plně přístupné, i když o rok později než pro oficiální tým Mercedesu.
Andrea Stella považuje za důležitý ještě jeden faktor: jelikož je sezóna 2026 z hlediska sportovního řízení méně náročná než ta předchozí, mohlo vedení týmu McLaren věnovat více energie technické práci a přípravě nového vozu. Cílem je vyhnout se tomu, aby tým zahájil příští ročník šampionátu se stejným deficitem, který ho brzdil v této sezóně.
„Jsme tým, který za poslední tři roky dosáhl takového tempa vývoje, že jsme získali dva po sobě jdoucí tituly v Poháru konstruktérů. Teď nemůžeme ustoupit a říkat, že třetí nebo čtvrté místo je dost dobré. Naší ambicí je zůstat mistry světa.“