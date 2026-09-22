Dagmar Honsová prozradila: Prodloužený víkend přinese první záchvěv zimy

Takže si připravte teplé kabáty a horké ranní čaje. Zpozornět by měli také všichni, kteří bydlí v údolích a mají ještě na zahrádce teplomilné ovoce a zeleninu.
Počasí nám přinese překvapení, které potěší milovníky podzimní romantiky a ještě víc milovníky zimy. Protože už to bude jako zima vypadat! Středa a čtvrtek první vlna
První vlna chladného počasí přijde ve středu a znovu ke konci týdne, jak říká Dagmar Honsová:
Přízemní mrazíky očekáváme ráno ve středu a ve čtvrtek a potom o prodlouženém víkendu.
Dodává, že v tyto dny bude více oblačnosti a bude i foukat. Ve
čtvrtek bude jasno až polojasno, jen na severovýchodě až oblačno a ojediněle přeháňky. Více by ale pršet nemělo. Po ránu místy mlhy. Ranní teploty 7 až 2 °C, což už bude představovat první vlnu mrazivého nebezpečí.
Může to přinést
první již četné přízemní mrazíky, zejména v přízemních kotlinách a uzavřených údolích. Odpolední teploty ve čtvrtek stoupnou na 16 až 20 °C.
Počasí na konci týdne, tedy o prodlouženém víkendu, nebude mít chybu:
dny budou zalité sluncem. Dagmar Honsová ale opět upozorňuje na velké teplotní rozdíly.
Ráno zima, odpoledne léto.
Očekáváme velký teplotní rozdíl mezi minimy - ty budou klesat ke 2 °C, odpolední maxima budou až na 25 °C. námraza | Zdroj: Karla Earley / Shutterstock V pátek na chvíli tepleji
V pátek bude polojasno, místy až oblačno a ojediněle přeháňky. Po ránu budou
místy mlhy, které nádherně dotvoří podzimní atmosféru babího léta. Ranní teploty 7 až 3 °C. Odpolední teploty 16 až 20 °C. Prodloužený víkend přinese přízemní mrazíky
Jaké bude počasí na prodloužený víkend, ptáme se Dagmar Honsové. Znovu to bude o letním odpoledni a zimním ránu.
Na prodloužený víkend očekáváme jasno až polojasno, po ránu znovu místy mlhy. Ranní teploty 7 až 2 °C, četné přízemní mrazíky.
Odpolední teploty vystoupají k 19 až 25 °C.
Jak se chránit před přízemními mrazíky
Přízemní mrazíky mohou nepříjemně potrápit zejména
zahrádkáře. Vyskytují se hlavně v údolích nebo uzavřených kotlinách, kam během noci doslova "spadne" chladný vzduch. Když se pak spojí i se zvýšenou vzdušnou vlhkostí, potěší nás pohled na krásnou námrazu na listech. Jinovatka však může pro některé rostliny být osudná. Teploty i jen jeden či dva stupně pod nulou mohou být nebezpečné pro rostliny rajčat nebo okurků či cuket. Před hlášenými přízemními mrazíky proto tyto rostliny přikryjte netkanou textilií nebo běžnou látkou. Jako první ochrana pro teploty 1 až 2 stupně nad nulou to postačí.
Zdroje článku:
chmi.cz, nespechej.cz
Autor článku:
Renata Petříčková