Dagmar Havlová Veškrnová, Zuzana Kronerová a nečekané přátelství

Co když největší dobrodružství přijde ve chvíli, kdy už člověk žádné dobrodružství nečeká? A co když k němu stačí potkat toho správného člověka? Dagmar Havlová Veškrnová a Zuzana Kronerová se potkávají v novém filmu Bohdana Slámy Houpačky. Dvě ženy, rozdílné povahou, zkušenostmi i přístupem k životu, které by se za normálních okolností možná nikdy nespřátelily. Z náhodného setkání ale postupně vznikne přátelství, jež oběma změní život. V dalších rolích se představí Tereza Ramba, Jiří Lábus, Alena Mihulová nebo Jiří Rendl. Film nyní představuje trailer, do kin vstoupí 5. listopadu. Jiřina je bývalá ředitelka školy. Žije v malém městě s manželem a dospělým synem, má ráda řád a pevně zajeté koleje. Zdena je naopak svobodomyslná vdova a milovnice přírody, která žije v zahrádkářské kolonii. Jejich setkání odstartuje řadu nečekaných dobrodružství, nedorozumění i situací, díky nimž obě postupně zjišťují, že život nemusí být takový, jaký si ho člověk naplánoval a na některé věci ještě není pozdě. „Houpačky jsou o přátelství. O setkání dvou žen, z nichž každá je úplně jiná, ale jejich životní situace dá vzniknout speciálnímu vztahu,“ vysvětlil režisér Bohdan Sláma. Právě setkání Jiřiny a Zdeny je motorem celého příběhu. Obě by mohly rezignovat na změnu a smířit se s tím, jak jejich život vypadá. Místo toho se ale rozhodnou udělat něco, co možná dlouho nedokázaly – dát samy sobě další šanci. Houpačky kombinují humor s momenty, které jsou až překvapivě blízko každodennímu životu. Jiřina a Zdena se dostávají do situací, které by si na začátku jejich setkání jen těžko dokázaly představit – nechybí bahno, peří, houpačky ani sekera zaseknutá v trámu. „Chtěl jsem, aby se neuvěřitelné stalo skutkem,“ dodal Sláma. „Je to film o přátelství, o manželství, o lásce – o různých druzích lásky,“ upřesnila Dagmar Havlová Veškrnová, představitelka Zdeny, která se kromě hlavní role výrazně podílela také na scénáři. „Pracovali jsme na něm tři roky, takže jsem znala i ty nejjemnější nuance té role. Její filmová dcera, kterou ztvárnila Tereza Ramba, má se svou matkou komplikovaný vztah. „Hraju dceru Dagmar Havlové, Janu, která se k mamince chová vlastně stejně, jako se chová ke svým dětem. Myslím, že na těch našich rolích jsme si tak obě hezky odžily spoustu principů z našich rodin, od našich maminek i od našich dcer,“ svěřila se herečka, která se s Dagmar Havlovou na plátně potkala už potřetí – po filmech Vlastníci a Kanadská noc. Tentokrát je jejich vztah postavený na úplně jiné dynamice. „Velká výhoda je, že jsme kamarádky, máme mezi sebou chemii a taky stejný smysl pro humor, takže jsme se při natáčení i hodně nasmály,“ dodala herečka s tím, že vzájemná blízkost se propsala dokonce i do vzhledu postav. Samy se totiž shodly na podobných účesech a vizuálně tak své filmové příbuzenství ještě více propojily. Jiřinu představuje Zuzana Kronerová, jejíž postava se díky setkání se Zdenou postupně učí vystoupit ze svého dosavadního způsobu života. A právě jejich rozdílné temperamenty chtěl režisér Bohdan Sláma využít jako základ vztahu ústředních postav. Se Zuzanou Kronerovou se přitom vrací ke spolupráci po filmech Bába z ledu a Divoké včely. „Myslím, že přátelství dvou žen je velmi vzácná věc. Skoro až zázračná,“ uvedla Kronerová. „Ten příběh je hořkosladký – je v něm hodně humoru, hravosti, blízkosti, srdečnosti, ale jsou tam i vážné situace. A to je scénář přesně podle mého gusta,“ dodala. Houpačky nejsou jen příběhem o dvou ženách, které se spřátelí. Jsou také příběhem o tom, co se může stát, když člověk přestane věřit, že už ho v životě nic nového nečeká. Humor se v nich potkává s tématy osamělosti, rodinných vztahů, touhy po blízkosti a potřeby žít naplno i ve chvíli, kdy se zdá, že už je všechno dávno rozhodnuté. Film se natáčel od července do září 2025. Velká část vznikala v jižních Čechách, především v Blatné a okolí Bořic, další lokace filmaři našli v severních Čechách, zejména ve Štětí a Děčíně. Krajina přitom není jen kulisou – doprovází proměnu hlavních hrdinek od uzavřenosti a životních stereotypů k dobrodružství, svobodě a novým možnostem. „Dámy ve filmu putují z Blatné přes mě známé okolí až k nám do Radobic a Bořic, takže je to taková cesta od domu k domu,“ popisuje Sláma, který v Bořicích žije. Houpačky vznikly podle stejnojmenné knihy Lucie Konečné. Scénář napsali Mirka Slámová Procházková a Bohdan Sláma, na jeho vzniku se podílela také Dagmar Havlová Veškrnová. Snímek produkuje společnost LUMINAR FILM, koproducenty jsou Česká televize a slovenský ATTACK FILM. Do kin jej distribuuje společnost Falcon.
Zdroj: Tisková zpráva