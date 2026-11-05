Slavia proti Arsenalu odehrála dva úplně jiné zápasy. Po přestávce favorit najednou nestíhal

Kdo po prvním poločase středečního utkání Slavie s Arsenalem odešel od televize, musel být při pohledu na konečné skóre docela překvapený. Anglický favorit vedl v Edenu 2:0, jeho hráči působili sebejistě a pražský tým se prakticky nedostával do zakončení. Jenže po přestávce se obraz zápasu změnil natolik, že Arsenal nakonec mohl být rád za vítězství 2:1.
Na začátku přitom nic nenasvědčovalo dramatickému večeru. Už v deváté minutě otevřel skóre Noni Madueke a ve 38. minutě přidal druhý gól Viktor Gyökeres. Slavia za celý první poločas zaznamenala jedinou střelu. Arsenal kontroloval prostor, nedovoloval domácím rozvíjet útoky a jeho dvoubrankový náskok odpovídal průběhu hry.
O přestávce přišel zásah, který změnil tempo
Slávistická lavička reagovala dvěma střídáními. Místo Danijela Šturma přišel Ange N'Guessan a Mubaraka Suleimana nahradil Mojmír Chytil. Domácí začali působit výrazně aktivněji, získávali více prostoru pro útočné akce a především se přestali spokojovat s tím, že Arsenal drží míč.
Změna se nejvýrazněji projevila v počtu zakončení. Po jediné střele před přestávkou jich Slavia ve druhém poločase vyslala sedmnáct. Takový rozdíl nelze odbýt konstatováním, že hosté pouze ubrali tempo.
Samozřejmě, Arsenal měl za stavu 2:0 důvod hrát opatrněji. Jenže mezi kontrolovaným vedením a situací, kdy brankář David Raya musí opakovaně zachraňovat výsledek, je podstatný rozdíl.
Pražané dokázali dostávat míče do nebezpečných prostorů, vyhrávat souboje a vytvářet tlak v pokutovém území. Gabriel Magalhães musel zasahovat před vlastní brankovou čarou a Raya vytáhl hlavičku Oskara Kubiaka na tyč.
Arsenal ztratil to, v čem byl před přestávkou nejsilnější
Právě tady leží nejzajímavější část utkání. Arsenal v první půli výborně kontroloval vzdálenosti mezi hráči a dokázal Slavii držet daleko od vlastní branky. Po přestávce se ale domácí dostávali do situací, v nichž už anglický tým nemohl spoléhat pouze na svou organizaci.
Slavia dokázala zrychlovat přechod do útoku a častěji dostávala míč do prostoru před Rayou. Obránci Arsenalu museli řešit větší množství přímých soubojů, centrů a dorážek.
Z dostupného zápasového průběhu ovšem nelze s jistotou vyvodit, že všechno způsobila jediná taktická změna. Svou roli mohl hrát také dvoubrankový náskok hostů, jejich opatrnější přístup a přibývající únava.
Podstatné je, že Slavia dokázala převzít iniciativu. Nebyla jen týmem, kterému soupeř dovolil držet míč.
Gól přišel pozdě, ale nebyl náhodný
V 90. minutě snížil Wiktor Nowak po centru Davida Juráska. Arsenal se najednou ocitl v nepříjemné situaci. Z pohodlného vedení bylo drama, v němž jediná nepovedená obranná reakce mohla znamenat ztrátu dvou bodů.
Slavia ještě hrozila, ale vyrovnat nedokázala.
Pro pražský klub jde přesto o zajímavý zápas. Ne proto, že by porážka 1:2 s Arsenalem sama o sobě představovala úspěch. Ani proto, že sedmnáct střel automaticky znamená lepší fotbal.
Důležitější je, že domácí dokázali během utkání změnit způsob, jakým proti favorizovanému soupeři vystupovali. Z pasivního prvního poločasu přešli do fáze, kdy byl Arsenal nucen opakovaně bránit vlastní pokutové území.
A právě tato schopnost reagovat může být pro Slavii cennější než jakákoli pochvala za statečný výkon. Další evropské zápasy totiž ukážou, zda dokáže podobnou aktivitu předvádět od začátku, a ne až ve chvíli, kdy musí dohánět dvoubrankovou ztrátu.
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Zdroje: Vše o sportu [1], Sky Sports – Slavia Praha 1:2 Arsenal, zápasová reportáž [2], UEFA – Champions League league phase fixtures and results [3].