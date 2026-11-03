Oto Klempíř pod ostrou palbou Matouše Rajmonta: „Jste to nejhorší, co mohlo dostat na starost naší kulturu“

Matouš Rajmont se na sociálních sítích pustil do ministra kultury Oty Klempíře. Impulzem byly výroky o Voskovci a Werichovi.
Rajmont poslal na svém Facebooku ministrovi vzkaz, který se za diplomatický označit opravdu nedá. Vyzval ho totiž, aby odešel z veřejného života, a to ne zrovna laskavým způsobem. Reagoval tím na spor kolem slov o Jiřím Voskovci a Janu Werichovi. V redakci In-Lifestyle nás na celé věci zarazila hlavně rychlost, s jakou se ukázalo, že tato dvě jména pořád dokážou v českém prostoru otevřít mnohem hlubší ránu než jen běžnou hádku o jeden politický výrok.
Útok na Voskovce a Wericha nenechal být, zatáhl do toho i StB
Voskovec a Werich nebyli jenom ledajaká populární dvojice z divadla, kterou dnes lidé znají z archivních záběrů nebo televizních sestřihů. Spolu s Jaroslavem Ježkem stáli u fenoménu Osvobozeného divadla, kde vládl humor, satira a na tehdejší dobu i dost otevřená politická odvaha. Ve 30. letech se jasně stavěli proti fašismu. A bohužel, mělo to následky. Tlak sílil, a tak divadlo v roce 1938 skončilo a oba umělci odešli do exilu. Proto ani nepřekvapí, že část kulturní veřejnosti reaguje podrážděně, když jsou takové osobnosti nějak zlehčovány nebo popisovány jen jako samozvaní hlasatelé morálky.
Rajmont ve svém výpadu připomněl i nechvalně známé StB, což je vždycky pichlavé a citlivé téma. Ústav pro studium totalitních režimů popisuje Státní bezpečnost jako represivní složku komunistického režimu, která sledovala, vyslýchala, vydírala a rozpracovávala odpůrce státu i běžné občany. Pro řadu lidí dodnes představuje symbol strachu, udávání, zadupané kariéry a zničené životy.
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Jakmile se prakticky v jakékoli debatě objeví StB, nepůsobí to už jako neutrální historická poznámka. Pokud se podobná minulost vytahuje, musí být zřejmé proč, na jakém základě a v jakém kontextu. Jinak z toho máme jen tvrdou a relativně zbytečnou nadávku. Těch je v českých debatách až až.
Klempíř je pod tlakem delší dobu, nejen kvůli jednomu výroku
Napětí kolem ministra kultury nevzniklo ze dne na den. Není to tak dlouho, co zažil vypískání na festivalu ve Strážnici, kam podle pořadatelů pravidelně míří zhruba 30 tisíc lidí. Klempíř následně publikum kritizoval na sociální síti a použil mimo jiné slova o buranství a zášti. Nám na tom vadí hlavně směr, kterým se debata o kultuře celkově posouvá. Přichází samé ostré statusy, vytahování osobní minulosti a výroky, které jsou jen útočné. Ministerstvo kultury by přitom mělo stát i na schopnosti chápat historické souvislosti, nejen na provozní agendě a tiskových prohlášeních.
Z jednotlivých sporů se tak postupně skládá obraz ministra, jehož veřejná vystoupení vyvolávají výrazné reakce. V případě Voskovce a Wericha se navíc politická přestřelka dotkla osobností, jejichž odkaz je spojený s odporem proti totalitním ideologiím, svobodou tvorby a českou kulturní tradicí. Není proto překvapivé, že se do debaty zapojili i lidé, kteří se jinak o každodenní politické spory příliš nezajímají.
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Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
Tento příspěvek Oto Klempíř pod ostrou palbou Matouše Rajmonta: „Jste to nejhorší, co mohlo dostat na starost naší kulturu“ byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.