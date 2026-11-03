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Oto Klempíř pod ostrou palbou Matouše Rajmonta: „Jste to nejhorší, co mohlo dostat na starost naší kulturu“

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Matouš Rajmont se na sociálních sítích pustil do ministra kultury Oty Klempíře. Impulzem byly výroky o Voskovci a Werichovi.
Fotografie Oty Klempíře

Fotografie Oty Klempíře

Zdroj: Foto: NextFoto, Oto Klempíř na TK k 60. ročníku MFF Karlovy Vary
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 03.11.2026 07:03

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Tento článek byl publikován ze zdrojů In-lifestyle.cz

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