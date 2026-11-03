Vědomostní test pro milovníky českých pohádek: 10 slavných hlášek oddělí znalce od těch, kteří jen hádají

Dnes jsme si připravili kvíz pro všechny milovníky českých pohádek. Vaším úkolem bude poznat pohádku podle jediné hlášky, a věřte, že to není tak snadné, jak to vypadá.
České filmové pohádky patří k Vánocům stejně neodmyslitelně jako ozdobený stromeček, cukroví a chvíle strávené s rodinou. Některé příběhy známe téměř nazpaměť, přesto nás baví sledovat je znovu a znovu. A často si ani neuvědomujeme, kolik hlášek z nich zlidovělo a stalo se běžnou součástí našeho slovníku. Stačí zaslechnout několik slov a okamžitě se nám vybaví konkrétní postava, její hlas i nezapomenutelná filmová scéna. Na In-Lifestyle jsme připravili kvíz plný pohádkových hlášek.
Pohádky a jejich nesmrtelné hlášky
V tvorbě filmových pohádek máme opravdu bohatou tradici. Klasiky jako Tři oříšky pro Popelku, Pyšná princezna nebo Byl jednou jeden král… si získaly několik generací diváků. Milujeme je i přesto, že od jejich vzniku uplynula dlouhá desetiletí. Jejich kouzlo totiž nespočívá jen v pohádkových kostýmech, krásných kulisách a souboji dobra se zlem, ale také ve vtipných dialozích, nezaměnitelných hereckých výkonech a příbězích, které nestárnou. A přiznejme si, že některé scény nás dokážou rozesmát, i když přesně víme, co za okamžik přijde.
Oblíbené pohádky se však natáčely také po sametové revoluci a mnohé z nich se postupně zařadily mezi sváteční stálice. Devadesátá léta přinesla například Princeznu ze mlejna nebo Z pekla štěstí. V novém tisíciletí si diváky získal Anděl Páně, na který navázalo úspěšné pokračování Anděl Páně 2 z roku 2016. Tyto filmy dokazují, že pohádka může být zábavná, dojemná i plná humoru bez ohledu na dobu, ve které vznikla. Ať už fandíme Popelce, smějeme se čertům, nebo sledujeme nešikovného anděla Petronela, každý rok se k těmto příběhům rádi vracíme.
Kvíz na odbornou slovní zásobu: Význam všech 10 méně používaných slov správně vysvětlí jen málokdo
Jak dobře ale znáte samotné pohádkové hlášky? Některé jsou tak slavné, že jejich původ odhalíte během okamžiku. U jiných možná zaváháte, protože si podobné repliky spojujete s několika filmy najednou. Připravili jsme pro vás deset otázek, ve kterých bude vaším úkolem přiřadit známou větu ke správné pohádce. Čekají vás nestárnoucí klasiky i novější oblíbené příběhy. Tak schválně, dokážete projít celým kvízem bez jediné chyby?
Zdroj: Autorský text redakce In-Lifestyle, podklady z veřejně dostupných informací na webech Blesk, HláškyZFilmů
Tento příspěvek Vědomostní test pro milovníky českých pohádek: 10 slavných hlášek oddělí znalce od těch, kteří jen hádají byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.