Pravda o návratu Harryho a Meghan do Británie: Podle odborníků o omluvu královské rodině vůbec nejde

Harry mluví o usmíření s rodinou, ale návrat do Británie zřejmě nesouvisí jen s emocemi. Do hry vstupuje i Meghanina kariéra.
Když Harry a Meghan v roce 2020 opouštěli Británii a stěhovali se do Kalifornie, vypadalo to jako rozhodnutí, za kterým už není cesty zpět. Následovala otevřená kritika královské rodiny, rozhovory, v nichž zaznívala velmi osobní obvinění, a vztahy, které se zdály být na dlouhou dobu přerušené. Jenže časem se některé věci začaly měnit. Harry postupně hledal cestu zpátky k otci, do situace vstoupila také nemoc Karla III. a dnes už je celá rodina znovu v Británii. Meghan teď navíc dostala další televizní příležitost. Na In-Lifestyle jsme si všimli, že tento fakt otevírá otázku, zda za návratem stojí pouze rodinné důvody, nebo také nové možnosti, které blízkost královské rodiny může přinést.
Odchod, který vypadal jako definitivní
V lednu 2020 Harry a Meghan oznámili, že se vzdávají postavení předních pracujících členů královské rodiny. Krátce nato se přestěhovali do Severní Ameriky a nakonec zakotvili v kalifornském Montecitu. Tehdy to byl vlastně zásadní životní zlom. Nešlo jen o změnu bydliště, ale hlavně o snahu dostat se pryč z prostředí, které podle jejich slov dlouhodobě zatěžovalo jejich soukromí i rodinný život.
Následující roky rozhodně nepřispěly k velkému uklidnění situace. Různé rozhovory a televizní vystoupení měly ukázat, jak těžká byla jejich situace. Soukromé spory se tak opakovaně dostávaly na veřejnost a představa, že by se manželé někdy vrátili do Británie, se zdála méně a méně pravděpodobná. Postupem času se však začaly objevovat náznaky, že Harry nechce nechat vztah s otcem definitivně skončit. Začali se znovu setkávat, což neznamenalo automaticky konec všech sporů, ale po letech veřejného napětí šlo o důležitý posun.
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Děti už chodí do školy v Británii, Meghan má ale vlastní plány
Koncem srpna 2026 se Harry, Meghan a jejich děti Archie a Lilibet skutečně vrátili do Spojeného království. Nešlo přitom pouze o krátkou návštěvu. Děti nastoupily do britské školy a Harry v září v rozhovoru pro kanadskou televizi CTV potvrdil, že jsou tam spokojené. Samotný návrat ale neznamená, že by se manželé znovu stali pracujícími členy monarchie. Jejich další působení má zůstat nezávislé na oficiálních královských povinnostech.
U Harryho se důvody dají alespoň částečně číst z jeho veřejných vyjádření. Chce být blíž otci, napravit rodinné vztahy a současně se věnovat projektům, které ho dlouhodobě spojují s Británií, například Invictus Games. U Meghan je situace méně průhledná. O tom, proč se rozhodla vrátit právě nyní, se veřejně příliš nerozpovídala.
Na internetu se proto objevovaly různé dohady. Někteří komentátoři spojovali návrat s nejistou budoucností jejích amerických podnikatelských a televizních projektů, jiní předpokládali, že se rozhodla vyhovět manželově přání a dát rodinným vztahům novou šanci. Ani jednu z těchto možností ale nelze vydávat za potvrzený důvod. Skutečné motivace Meghan zná samozřejmě především ona sama.
Junior MasterChef může Meghan otevřít další dveře
Do debat o jejím návratu nyní vstoupila také zpráva BBC, že se Meghan objeví v australské verzi pořadu Junior MasterChef. V říjnu 2026 její účast potvrdili producenti. Naváže tak na letošní vystoupení v dospělé verzi MasterChef Australia, kde se představila jako hostující porotkyně. V dětské soutěži se má objevit po boku australské kuchařky a televizní moderátorky Poh Ling Yeow. Natáčení je plánováno na rok 2027 v Melbourne.
Právě tato zpráva znovu rozvířila spekulace o tom, jakou roli hraje Meghanina veřejná image v jejích dalších plánech. Její spojení s královskou rodinou jí totiž stále zajišťuje pozornost, kterou by běžná televizní osobnost získávala jen velmi obtížně. Titul vévodkyně ze Sussexu je pro média silným lákadlem a její jméno dokáže přitáhnout zájem i k projektům, které by jinak zůstaly spíše v pozadí.
Nikdo samozřejmě nemůže tvrdit, že se Meghan do Británie vrátila kvůli pracovním nabídkám. Její spojení s královskou rodinou jí ale stále zajišťuje značnou mediální pozornost a může jí otevírat dveře k dalším spolupracím. Titul vévodkyně ze Sussexu zkrátka neztratil na své přitažlivosti ani po letech života za oceánem. Harry tak může v návratu vidět především možnost napravit rodinné vztahy a dopřát dětem bližší kontakt s britskými kořeny. U Meghan se vedle rodinných důvodů nabízí i profesní rovina. Jestli se tyto dvě cesty podaří dlouhodobě skloubit, ukáže až čas.
Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
Tento příspěvek Pravda o návratu Harryho a Meghan do Británie: Místo omluvy má být hlavním důvodem kariéra Meghan byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.