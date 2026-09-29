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Vyřazený server z práce mu v garáži jen překážel. Otevřel ho a našel uvnitř 1 920 GB paměti za čtvrt milionu korun

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Dennívýzva
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Na Redditu se začátkem září objevila fotka třiceti serverových paměťových modulů Samsung. Majitel je našel ve stroji, který mu zaměstnavatel přenechal jako odpad. Jeden takový kus se přitom na eBay nabízí za 399 dolarů.
Vyřazený server z práce mu v garáži jen překážel. Otevřel ho a našel uvnitř 1 920 GB paměti za čtvrt milionu korun

Vyřazený server z práce mu v garáži jen překážel. Otevřel ho a našel uvnitř 1 920 GB paměti za čtvrt milionu korun

Zdroj: Foto: Dllu - licence CC BY-SA 4.0
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Mobil

Novinky a praktické informace ze světa mobilních telefonů a chytrých zařízení. Nové modely, aplikace, funkce, bezpečnost, tipy pro používání i přehled technologií, které mění každodenní práci s mobilem.

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