Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
1 min

Poruba má nový kurt na padel. Jeho stavba trvala jen čtyři dny

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
V ostravském Sportovním areálu Poruba vznikl kurt pro padel. Jeho stavba trvala jen čtyři dny. Potřebná konstrukce a materiály byly přivezeny ze Španělska a smontovány přímo v porubském areálu. Celkem si investice vyžádala více než jeden milion korun.
Poruba má nový kurt na padel. Jeho stavba trvala jen čtyři dny

Poruba má nový kurt na padel. Jeho stavba trvala jen čtyři dny

Zdroj: Statutární město Ostrava - Jiří Zerzoň
Reklama
Další články z Ostravská Drbna
Z Frýdku do Chicaga. Z rodiny židovských podnikatelů pocházel světově proslulý vědec
Z Frýdku do Chicaga. Z rodiny židovských podnikatelů pocházel světově proslulý vědec
Karviná chystá venkovní lezeckou věž za více než pět milionů korun
Karviná chystá venkovní lezeckou věž za více než pět milionů korun

Karviná připravuje projekt venkovní lezecké věže za krytým bazénem v části Hranice. Bude vysoká přibližně...

Vánoční kluziště bude i letos. Ostrava za něj dá přes tři miliony
Vánoční kluziště bude i letos. Ostrava za něj dá přes tři miliony

Ostravská radnice podpoří zhruba třemi miliony korun provoz vánočního kluziště na náměstí Dr. E. Beneše. Na...

VIDEO: Ostravou kolovaly falešné tisícovky. Odhalila je platba za benzin
VIDEO: Ostravou kolovaly falešné tisícovky. Odhalila je platba za benzin

Na několika místech v Ostravě v uplynulých týdnech kolovaly falešné tisícikoruny. První oznámení o platbě...

Poslední Vítkovice dosáhly poprvé v sezoně na body. Porazily Mladou Boleslav 6:2
Poslední Vítkovice dosáhly poprvé v sezoně na body. Porazily Mladou Boleslav 6:2

Hokejisté Vítkovic dosáhli poprvé v sezoně na body. Po třech porážkách bez zisku porazili v dnešním utkání...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

Všechny články tohoto autora →
Ostravská Drbna
Další články z kategorie Ostrava
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníOstrava
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.