Poruba má nový kurt na padel. Jeho stavba trvala jen čtyři dnyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Poruba má nový kurt na padel. Jeho stavba trvala jen čtyři dny
Karviná připravuje projekt venkovní lezecké věže za krytým bazénem v části Hranice. Bude vysoká přibližně...
Ostravská radnice podpoří zhruba třemi miliony korun provoz vánočního kluziště na náměstí Dr. E. Beneše. Na...
Na několika místech v Ostravě v uplynulých týdnech kolovaly falešné tisícikoruny. První oznámení o platbě...
Hokejisté Vítkovic dosáhli poprvé v sezoně na body. Po třech porážkách bez zisku porazili v dnešním utkání...
Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...Všechny články tohoto autora →