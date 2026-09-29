Krejčí prozradil, o čem se bavil se Součkem na West Hamu. Řeč přišla i na jeho reprezentační budoucnost

Bylo to 1. září, stadion West Hamu, Championship. Wolves právě prohráli 2:4, Krejčí celý zápas proseděl mezi nevyužitými náhradníky. Měl tedy čas. Před utkáním i po něm se potkal s Tomášem Součkem, spoluhráčem z národního týmu, který na zářijovém srazu chybí kvůli zranění kotníku. A právě z toho setkání vyrostla otázka, která visí nad českou kabinou od konce června: chystá se Souček skončit v reprezentaci? Krejčí ji na pondělní tiskové konferenci před zápasem s Anglií srazil jednou větou: „To, na co se ptáte, není téma.”
Co přesně Krejčí řekl, a co ne
Na tiskové konferenci před úterním zápasem Ligy národů Krejčí popsal setkání se Součkem věcně. Bavili se o proběhlém zápase, o Součkově zdravotním stavu, o tom, jak probíhá rehabilitace. „Nemám pocit, že by tohle řešil,“ řekl k otázce reprezentačního konce. A dodal, že je to téma „spíš pro něj než pro mě“, čímž jasně naznačil, kde končí jeho kompetence mluvit za spoluhráče.
Žádné drama, žádné tajné sdělení. Spíš dvě minuty rozhovoru dvou kolegů z Premier League, kteří se potkali na hřišti soupeře a mají společnou reprezentační minulost. Jenže právě ta minulost, a hlavně jeden červnový příspěvek na sociálních sítích, udržuje spekulace při životě.
Odkud celé téma vzešlo
30. června 2026, den po vyřazení Česka z mistrovství světa, zveřejnil Souček na sociálních sítích příspěvek, v němž napsal, že si potřebuje vzít čas na rozmyšlenou ohledně budoucnosti v národním týmu. Zároveň potvrdil zranění kotníku z posledního zápasu proti Mexiku. Kombinace zklamání z turnaje, fyzické bolesti a otevřeného formulování „potřebuji čas“ vytvořila živnou půdu pro spekulace, které od té doby nezeslábly.
Souček není jediný, kdo po šampionátu odešel nebo zvažoval odchod. Patrik Schick reprezentační kariéru ukončil. Tomáš Holeš v nové nominaci Santiho Denii rovněž chybí. Generační obměna po neúspěšném MS běží, a Součkovo jméno je v ní tím nejhlasitějším otazníkem.
Jenže aktuální realita je prozaičtější. Souček na zářijovém srazu chybí kvůli zranění, ne kvůli rozhodnutí. Návrat zatím nemá veřejně stanovené datum. Spekulovat o konci kariéry hráče, který se léčí, je předčasné. Krejčího slova to potvrzují.
Česko potřebuje body, ne jen klid kolem Součka
Skupina A3 Ligy národů po prvním kole:
|Tým
|Body
|Skóre
|Španělsko
|3
|3:2
|Chorvatsko
|3
|2:1
|Anglie
|0
|2:3
|Česko
|0
|1:2
Češi prohráli s Chorvatskem 1:2, Anglie doma padla se Španělskem 2:3. Oba úterní soupeři jdou do zápasu s nulou na kontě. V novém formátu ročníku 2026/27 postupují první dva týmy ze skupiny do čtvrtfinále, dva nejlepší třetí celky z celé Ligy A se zachrání přímo, dva horší třetí jdou do baráže a dva nejhorší čtvrtí padají. Letošní model je přechodový před redukcí soutěže na tři ligy od 2028/29, takže výpočet záchrany je složitější než v minulých edicích.
Prakticky to znamená: i remíza s Anglií má v tomto systému vyšší cenu, než by se na první pohled zdálo. Anglie sice inkasovala tři góly od Španělska, ale otevřený zápas by hrál spíš do její individuální kvality. Česká šance leží v disciplíně, minimalizaci laciných chyb a v tom, co Krejčí na tiskové konferenci opakovaně zdůrazňoval: výstavba po zemi a herní sebevědomí.
Krejčího vlastní příběh: mezi lavičkou a páskou
Kapitán národního týmu přijel na sraz v paradoxní pozici. Ve Wolves čtyřikrát po sobě chyběl v základní sestavě, proti West Hamu zůstal celý zápas na lavičce. Na konci srpna se objevily spekulace o zájmu West Hamu a Crystal Palace, které Krejčí na tiskovce odmítl rozvádět: je u reprezentace, řeší Anglii a nechce přestupové téma „odbývat ve třech větách“.
Kontrast s některými nově povolanými hráči je zřetelný. Denia do prvního kádru vytáhl Ambrose, Macka nebo Radostu právě za dobrý vstup do sezony. Krejčí si pásku kapitána nese na aktuální klubové vlně, která zrovna neteče jeho směrem. Na otázku, jestli nastoupí proti Anglii, odpověděl, že se cítí skvěle a je připravený. Denia doplnil, že rozhodnutí padne až po posledním tréninku a konzultaci s lékaři.
Zářijové okno jako zátěžový test
Reprezentační blok od 24. září do 6. října je neobvykle nabitý: čtyři zápasy Ligy národů v těsném sledu. Krejčí sám mluvil o „anglickém stylu“ rytmu srazu, kde se hraje každé tři dny a regenerace rozhoduje stejně jako taktika. Pro tým bez Součka, bez Schicka a s novým trenérem je to zátěžový test, který ukáže víc než jednotlivý výsledek.
Součkova budoucnost v reprezentaci zůstává otevřená, ale dnes večer v Edenu se bude řešit něco jiného. Anglie, nula bodů na kontě a otázka, jestli nový český tým dokáže hrát tak, jak o tom jeho kapitán mluví.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle