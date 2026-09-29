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Krejčí prozradil, o čem se bavil se Součkem na West Hamu. Řeč přišla i na jeho reprezentační budoucnost

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Kapitán české reprezentace Ladislav Krejčí se se Součkem potkal v Londýně. Místo reprezentačního loučení řešili něco úplně jiného.
Krejčí prozradil, o čem se bavil se Součkem na West Hamu. Řeč přišla i na jeho reprezentační budoucnost

Krejčí prozradil, o čem se bavil se Součkem na West Hamu. Řeč přišla i na jeho reprezentační budoucnost

Zdroj: FAČR
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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