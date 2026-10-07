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Kolik si přilepší důchodce, který chodí 2 dny v týdnu pracovat na vrátnici? Kdo se snaží, může dostat i 20 000 Kč

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Hlídat závoru, zapisovat návštěvy a vydávat klíče. Vrátnice patří k místům, kam míří spousta seniorů, kteří chtějí mít k penzi ještě něco navíc. Kolik takový přivýdělek opravdu vynese, když člověk nechce chodit do práce každý den? A proč si z...
Kolik si přilepší důchodce, který chodí 2 dny v týdnu pracovat na vrátnici? Kdo se snaží, může dostat i 20 000 Kč

Kolik si přilepší důchodce, který chodí 2 dny v týdnu pracovat na vrátnici? Kdo se snaží, může dostat i 20 000 Kč

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 07.10.2026 06:47

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Asenior.cz

Asenior.cz je místo, kde seniorský věk získává nové barvy a perspektivy – ne jako konec, ale jako vstupenka do další kapitoly života. Web přináší nejen praktické tipy, ale hlavně životní příběhy, rady i inspiraci, která dává smysl té nejzkušenější generaci. Čtenář zde najde šetrné a užitečné...

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