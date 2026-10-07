Kolik si přilepší důchodce, který chodí 2 dny v týdnu pracovat na vrátnici? Kdo se snaží, může dostat i 20 000 Kč

Hlídat závoru, zapisovat návštěvy a vydávat klíče. Vrátnice patří k místům, kam míří spousta seniorů, kteří chtějí mít k penzi ještě něco navíc. Kolik takový přivýdělek opravdu vynese, když člověk nechce chodit do práce každý den? A proč si z výplaty dnes penzisté nechávají víc než ještě v roce 2024?
Dvě služby týdně a co z nich zbude
Představme si důchodce, který odslouží dvě dvanáctihodinové směny týdně. Za měsíc tak v průměru odpracuje 104 hodin. Podle mzdového šetření ministerstva práce (ISPV) měl ve 4. čtvrtletí 2025 střední hodinový výdělek vrátných zaměstnaných ve firmách hodnotu 146,70 Kč, polovina z nich tedy brala méně a polovina víc.
S touto sazbou by náš modelový penzista dostal měsíčně zhruba 15 250 Kč hrubého. Za dva dny v týdnu jde o znatelný příspěvek do domácího rozpočtu.
Dvanáctihodinové služby se v inzerátech objevují velmi často, protože objekty se hlídají nepřetržitě a směny se střídají ve dne i v noci. Kdo by chtěl kratší služby, najde je také, ale výplata se pak úměrně zmenší.
Jak se dostat ke dvaceti tisícům
Sazby se mezi vrátnicemi hodně liší. Desetina nejlépe placených vrátných měla podle stejné statistiky víc než 195,90 Kč za hodinu. Při dvou dvanáctihodinových směnách týdně to dělá přes 20 000 Kč hrubého za měsíc.
Hodně záleží na zaměstnavateli a na regionu, kde člověk pracuje. Roli hrají i služby, o které ostatní nestojí. Za práci v noci a o víkendu musí zaměstnavatel podle zákoníku práce platit příplatek a statistika ho do hodinového výdělku už započítává. Kdo se nebojí nocí v kanceláři nebo nedělí u monitoru, odnese si víc než kolega se stejnou základní sazbou.
Klidná práce s obchůzkou a kamerami
V inzerátech se náplň práce na vrátnici opakuje skoro všude stejně. Vrátný obvykle:
hlídá, kdo prochází vchodem a kdo projíždí závorou, zapisuje příchozí lidi i auta, sleduje obrazovky s kamerovými záběry, během služby párkrát obejde areál.
Na recepcích kancelářských budov a hotelů k tomu přibývá telefon a výdej klíčů.
Tělo tahle práce nijak zvlášť nenamáhá, a proto ji firmy často nabízejí na zkrácený úvazek. Při hledání se ale vyplatí číst podrobnosti. Spousta pozic je vyhrazená pro lidi se zdravotním postižením, takže starobní důchodce by se měl zaměřit na inzeráty bez této podmínky.
Kolik vrátnému ušetří nižší odvody
Od ledna 2025 si pracující penzisté mohou nechat z výplatní pásky škrtnout srážku na důchodové pojištění, tedy 6,5 % hrubé mzdy. Zákon tomu říká sleva na pojistném. Ze sociálního pojištění jim pak zaměstnavatel strhává už jen nemocenské pojištění.
U modelového vrátného se střední sazbou to znamená skoro 1 000 Kč měsíčně navíc, u nejlépe placených přes 1 300 Kč. Podmínky jsou dvě: dosažený důchodový věk a starobní důchod vyplácený v plné výši.
Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Modelový vrátný Hodinový výdělek (ISPV, 4. čtvrtletí 2025) Hrubého za měsíc (dvě dvanáctihodinové směny týdně) Sleva na sociálním pojištění měsíčně (platí i v roce 2026) Se střední sazbou 146,70 Kč zhruba 15 250 Kč skoro 1 000 Kč Z desetiny nejlépe placených víc než 195,90 Kč přes 20 000 Kč přes 1 300 Kč
O slevu musí důchodce požádat zaměstnavatele a doložit rozhodnutí o přiznání důchodu s čestným prohlášením, případně potvrzení od plátce důchodu. Zpětně ji uplatnit nelze. Co ale zbytečně zaplatil, mu na písemnou žádost vrátí správa sociálního zabezpečení.
Sleva na důchodovém pojištění nechá vrátnému v důchodu na výplatě skoro 1 000 Kč měsíčně navíc, o slevu ale musí sám požádat zaměstnavatele. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Penze zůstává celá
Kdo pobírá řádný starobní důchod, může na vrátnici odsloužit libovolný počet směn a penze se mu kvůli tomu nezkrátí. Jinak je to u předčasného důchodu. Dokud člověk nedosáhne důchodového věku, nesmí jeho výdělek založit účast na důchodovém pojištění. Pokud se to stane, správa sociálního zabezpečení výplatu zastaví a důchod vyplacený za dobu práce bude požadovat zpět.
Sněmovna navíc koncem září 2026 v prvním čtení podpořila vládní novelu, podle které by se pracujícím důchodcům za odpracovanou dobu opět zvyšovala penze, zaměstnancům nově automaticky bez žádosti. Sleva na odvodech by přitom zůstala. Zákonem ale návrh zatím není a první navýšení by přišlo nejdříve v lednu 2028.
Zdroje: https://mpsv.gov.cz/cms/documents/32363a99-0e90-70d0-a558-bbbb3fb5bacf/ISPV_MZS_254.pdf, https://www.cssz.gov.cz/slevy-pro-pracujici-duchodce, https://www.pracomat.cz/nabidky-prace/hledani/region-praha/profese-vratny/, https://www.finance.cz/clanky/552583-sleva-pro-pracujici-duchodce-jak-zvysi-cistou-mzdu/, https://www.mesec.cz/aktuality/snemovna-podporila-novelu-ktera-zavede-vekove-valorizace-a-navysovani-duchodu-pracujicim-penzistum/, https://www.platy.cz/platy/pomocne-prace/vratny-informator, https://www.podnikatel.cz/clanky/vydelavajicim-duchodcum-se-opet-bude-zvysovat-penze-sleva-na-pojistnem-navic-zustane/, https://ceskeduchody.cz/navody/pracujici-duchodci-sleva-cisty-vydelek