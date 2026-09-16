Češi vyhazují rychlovarné konvice. Kupují zařízení, co šetří čas i vodu

Rychlovarná konvice patří k nejčastěji používaným spotřebičům v domácnosti. Ráno při přípravě kávy, dopoledne na zalití instantní polévky, odpoledne na šálek čaju. Horká voda urychlí i vaření těstovin nebo brambor. Přesto má konvice řadu nevýhod – zabírá místo na lince, potřebuje zásuvku poblíž a uvnitř se usazuje vodní kámen. Navíc lidé často ohřívají víc vody, než skutečně spotřebují.
V nových kuchyních se proto stále častěji objevují speciální baterie napojené na ohřívací systém ukrytý pod dřezem. Po stisknutí ovladače z nich okamžitě teče velmi horká nebo přímo vroucí voda. Není třeba plnit konvici, zapínat ji a čekat několik minut. Tyto systémy zatím nejsou standardem českých domácností, zájem o ně však roste spolu s oblibou minimalistických kuchyní a vestavěných spotřebičů.
Jak funguje kohoutek s vroucí vodou
Na první pohled vypadá takový systém jako běžná kuchyňská baterie. Klíčová část se nachází ve skříňce pod dřezem – dobře izolovaný zásobník, v němž se voda ohřívá a udržuje při nastavené teplotě. Když uživatel stiskne, potáhne nebo otočí příslušný ovladač, horká voda začne téct přímo z výtoku. Lze si tak napustit jednu šálku na čaj, menší množství na přípravu snídaně nebo celý hrnec na další vaření.
Teplota vody závisí na konkrétním zařízení. Některé systémy dodávají vodu ohřátou přibližně na 94 až 98 °C, zatímco jiné jsou navrženy na poskytování vody s teplotou 100 °C. Označení „téměř vroucí“ a „vroucí“ voda proto neznamenají vždy totéž. Při výběru je nutné ověřit si přesné technické parametry daného modelu.
Voda s teplotou těsně pod bodem varu postačuje na většinu běžných činností v kuchyni. Rozdíl několika stupňů však může být důležitý pro uživatele, kteří požadují skutečně vroucí vodu, proto se nelze spoléhat pouze na reklamní označení výrobku.
Vroucí voda okamžitě – bez čekání
Rychlovarná konvice dokáže přivést vodu k varu poměrně rychle. Jedno ohřátí sice trvá jen několik minut, pokud se však během dne opakuje vícekrát, čekání se postupně sčítá. Výrazněji to pocítí početnější rodiny, kanceláře nebo lidé, kteří si pravidelně připravují teplé nápoje.
Baterie s okamžitým přístupem k horké vodě tento krok vynechává. Pod výtok stačí položit šálek, misku nebo hrnec a odebrat potřebné množství. Praktické je to především během uponáhlaných rán, kdy si několik členů domácnosti současně připravuje snídani, nápoje a jídlo do práce či školy.
Další výhodou je přesnější dávkování. Do konvice lidé často nalijí víc vody, než nakonec využijí. Nespotrebovaný zbytek vychladne a při dalším použití ho ohřejí znovu. Při odběru přímo z baterie lze napustit pouze toľko vody, kolik je v dané chvíli potřeba.
Ani tento systém však nemusí poskytovat neomezené množství horké vody. Pokud využívá zásobník, dostupný objem závisí od jeho velikosti. Po vyčerpání zásoby potřebuje zařízení určitý čas na ohřátí další vody. Tento údaj je důležitý zejména v domácnostech, které chtějí naráz naplňovat větší hrnce.
Pracovní deska zůstane volnější
Moderní kuchyně se často nesou ve znamení čistých linií, ukrytých úložných prostorů a co nejmenšího počtu předmětů na pracovní ploše. Konvice však musí být umístěna v dosahu elektrické zásuvky a obvykle zůstává na lince i tehdy, když se právě nepoužívá.
Systém zabudovaný pod dřezem umožňuje konvici z pracovní desky odstranit. Kuchyň může díky tomu působit prostorněji a uklizeněji. Zmizí i další elektrický kabel, který by mohl překážet při čištění linky.
Neznamená to však, že zařízení nezabírá žádné místo. Zásobník, filtr a další součásti se nacházejí ve skříňce pod dřezem. Před koupí proto třeba důkladně změřit dostupný prostor a počítat s odpadovým potrubím, uzávěry vody, odpadkovým košem i čisticími prostředky.
Nejjednodušeji se takové řešení začleňuje do kuchyně již během jejího plánování. Při dodatečné montáži může být nutné upravit vnitřní uspořádání skříňky nebo doplnit vhodnou elektrickou přípojku.
Největší nevýhodou zůstává cena
Pořizovací cena je jedním z hlavních důvodů, proč se tyto baterie zatím nenacházejí v každé domácnosti. Jednoduchou rychlovarnou konvici lze koupit za několik set korun. Kompletní systém sestávající z baterie, zásobníku, filtru a montáže obvykle stojí několik tisíc korun.
U prémiových zařízení, která poskytují i chlazenou, filtrovanou nebo sycenou vodu, může výsledná suma překročit desítky tisíc korun. K počáteční investici třeba připočíst náhradní filtry, servis a elektřinu potřebnou na průběžné udržování vysoké teploty.
Z čistě finančního hlediska proto nejde o zařízení, které by se muselo každé domácnosti vrátit v podobě nižších účtů. Jeho hlavní hodnotou je pohodlí, rychlost, přesné dávkování a volnější pracovní plocha.
Zdroje článku: apetitonline.cz, idnes.cz, sita.sk, nespechej.cz
Autor článku: Anna Marková