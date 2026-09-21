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Ani jóga, ani kolo. Odborníci seniorům doporučují úplně jiný druh pohybu, který zvládnou i v obývákuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Procházka po obědě, projížďka na kole nebo hodina jógy. Když se řekne […]
Ani jóga, ani kolo. Odborníci seniorům doporučují úplně jiný druh pohybu, který zvládnou i v obýváku
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