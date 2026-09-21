Masové soté s bramborovými plackami: Sytá kombinace, která se na pánvi spojí v něco víc než součet ingrediencí

Masové soté na bramborových plackách jsem dělala poprvé před pár lety. Byla to taková ta večeře z nouze: v lednici půlka kuřete, kousek vepřového a hrst kuřecích jater, která jsem koupila s dobrým plánem, jenže plán mezitím zmizel. Dopadlo to překvapivě dobře. Od té doby už tenhle recept nevařím omylem, ale schválně, a většinou rovnou z dvojnásobné dávky. Placky jsou na okrajích křupavé, uvnitř zůstanou měkké a soté na nich drží přesně tak, jak má. Poctivé jídlo na talíř, bez potřeby další přílohy.
Tři druhy masa v jedné pánvi mohou na papíře působit trochu divoce. Jenže vepřové, kuřecí prsa a kuřecí játra se v tomhle jídle potkají dobře. Játra přidají výraznější chuť, vepřové šťávu a směs zase trochu zjemní. Feferonka s lečem tomu dodají ostřejší tón, takže z toho není žádná nevýrazná směs „ kuřecí maso co dům dal“. A bramborové placky tu nejsou jen podložka. Se strouhaným Eidamem nebo Goudou se na pánvi chytí dozlatova, sýr se po krajích lehce zatáhne a člověk má co dělat, aby je neujídal ještě před servírováním.
Můj tip z kuchyně: Brambory na placky strouhejte nahrubo a hned z nich vymačkejte vodu, nejlépe přes čistou utěrku. Dá se to udělat i v dlaních, ale utěrka je jistější. Čím sušší bramborová směs bude, tím líp budou placky křupat. Když brambory pustí opravdu hodně šťávy, přisypte ještě jednu lžíci mouky, aby se těsto na pánvi nerozjíždělo. Recept na křupavé bramborové placky se sytým masovým soté a sýrem
Z uvedeného množství vyjde zhruba
8 až 10 středně velkých placiček a soté pro 4 osoby. Celková délka přípravy: přibližně 1 hodina 15 minut Počet porcí: 4 Ingredience k přípravě
Masové soté: 200 g vepřové kýty nebo karé 200 g kuřecích prsou 200 g kuřecích jater 2 středně velké cibule 4 stroužky česneku 1/2 sklenice sterilovaného leča (nebo 1 čerstvá paprika a 1 rajče) 1 feferonka (podle chuti) 1 lžička mleté červené papriky (sladké nebo pálivé) mletý černý pepř a sůl podle chuti vepřové sádlo nebo olej na smažení
Bramborové placky: 1 kg brambor (nejlépe varný typ B nebo C) 2 vejce 3 až 4 lžíce hladké mouky (podle vodnatosti brambor) 4 stroužky česneku 1 lžíce majoránky mletý černý pepř a sůl olej na smažení
Posypání: 150 g strouhaného tvrdého sýra (Eidam nebo Gouda) Postup přípravy bramborových placiček s chutným masovým soté
1. Začněte u brambor, ty zaberou trochu práce.
Brambory oloupejte a nastrouhejte nahrubo do mísy. Potom je hned přendejte do čisté utěrky a pořádně vymačkejte vodu. Klidně dvakrát, není to zbytečné. Když v nich zůstane moc tekutiny, budou se placky spíš dusit než smažit.
2. K vymačkaným bramborám dejte
2 vejce, prolisovaný česnek, majoránku, sůl a pepř. Mouku přidávejte postupně, obvykle stačí 3 až 4 lžíce mouky. Těsto má držet pohromadě, ale nemá z něj být hutná hmota. Pokud jsou brambory vodnatější, přisypte ještě jednu lžíci.
3. Na pánvi rozehřejte olej, ideálně ve vrstvě asi 3 až 4 mm. Lžící nabírejte těsto, klaďte ho na pánev a lehce roztáhněte do placiček o průměru kolem 10 centimetrů. Smažte na středním plameni
4 až 5 minut z každé strany. Hotové jsou ve chvíli, kdy mají zlatou barvu a okraje začnou být viditelně křupavé.
4. Usmažené placky dávejte na papírové ubrousky, ať se zbaví přebytečného tuku. Dokud jsou ještě horké, posypte je
strouhaným sýrem. Teplo z placek ho rozpustí a sýr se pěkně přichytí. Kdo chce výraznější zapečenou vrstvu, může placky na chvíli, opravdu jen na minutu, strčit pod gril v troubě. Teď přijde na řadu soté
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5. Všechna masa nakrájejte na menší kousky, zhruba na kostky o velikosti 2 až 3 centimetry.
Kuřecí játra očistěte od blanek a zbytků tuku, pak je překrojte napůl. Nechte je chvíli okapat. Když jde na pánev zbytečně mokré maso, začne pouštět vodu a špatně se opéká.
6. V pánvi, nejlépe litinové nebo s nepřilnavým povrchem, rozehřejte
sádlo nebo olej. Nejdřív dejte vepřové maso a opékejte ho na vyšším plameni asi 5 minut, aby začalo chytat barvu. Potom přidejte kuřecí prsa a pokračujte ještě 3 až 4 minuty.
7. Přisypte
nakrájenou cibuli a smažte ji, dokud nezesklovatí, většinou to trvá asi 3 minuty. Pak přijdou na řadu kuřecí játra. Míchejte je opatrně, ale nenechávejte je stát na jednom místě. Stačí jim 3 až 4 minuty. Uvnitř nemají zůstat růžová, přesušená játra jsou ale tvrdá a nepříjemně nahořklá.
8. Do pánve vsypte
mletou papriku, přidejte prolisovaný česnek a nakrájenou feferonku. Krátce promíchejte, zhruba 1 minutu, aby se paprika a česnek rozvoněly, ale nespálily. Potom přidejte lečo, případně čerstvou papriku a rajče nakrájené na menší kousky. Osolte, opepřete a směs znovu promíchejte.
9. Soté nechte na mírném plameni ještě
5 až 8 minut. Chutě se spojí a šťáva trochu zhoustne. Pokud směs působí suchá, přilijte malé množství vody nebo vývaru. Nemá z toho být omáčka na lžíci, spíš šťavnatá masová směs, která se udrží na placce.
10. Bramborové placky se sýrem rozložte na talíře a navrch dejte masové soté. Podávejte hned, dokud mají placky křupavé okraje. Kdo chce, může přidat lžíci zakysané smetany nebo trochu čerstvé petrželky.
Foto: Princ_Mário, Masové soté Tipy redakce: Záměna leče: Sterilované lečo je praktická zkratka, hlavně mimo sezonu. V létě ho ale klidně vyměňte za čerstvou papriku a rajče nakrájené na kostičky. Chuť bude lehčí, svěžejší a méně nasládlá. Přidejte je do pánve spolu s česnekem a nechte změknout. Bez kuřecích jater: Pokud se u vás játra nejedí, recept zvládne fungovat i bez nich. Stačí navýšit vepřové nebo kuřecí maso o 100 g. Játra ale soté dávají výraznější chuť, takže pokud proti nim doma není úplný odpor, stojí za jeden pokus. Variace se zelím: Bramborové placky snesou i jiné náplně. Dobře na nich funguje třeba kysané zelí s uzeným masem, což je kombinace známá z české kuchyně jako ‘sedlácké bramborové placky’. Těsto zůstává stejné, mění se jen směs navrch.
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Zdroj: Se souhlasem
Princ_Mário