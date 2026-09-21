Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

Jak se zbavit zápachu z bot: Zkuste staré noviny, vodku nebo kočičí podestýlku

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Zápach z bot je nepříjemný, ale zcela běžný problém, který trápí muže i ženy. Víme, jak odstranit už vzniklý zápach a jak mu předcházet! Vyzkoušejte generacemi ověřené suroviny a už se nebudete obávat zout.
zápach z bot

zápach z bot

Zdroj: Bigstockphoto
Reklama
Další články z BydlímeKvalitně.cz
„Tohle jsou věci, po kterých poznám byt zařízený před 20 lety,“ říká designérka
„Tohle jsou věci, po kterých poznám byt zařízený před 20 lety,“ říká designérka
Středomořský styl bydlení ve fotkách: Jak se cítit celý rok jako na božské dovolené?
Středomořský styl bydlení ve fotkách: Jak se cítit celý rok jako na božské dovolené?

Nemusíte zrovna bydlet u moře, abyste si doma vytvořili interiér, který bude působit vzdušně, klidně a...

Tohle jsou prý nejlepší piva Česka! Milovníci „plzně“ budou zděšení
Tohle jsou prý nejlepší piva Česka! Milovníci „plzně“ budou zděšení

Které české pivo chutná nejvíce lidem ze zahraničí? Odpověď nabízí gastronomický portál TasteAtlas, na...

Gezellig: Holandský koncept spokojenosti vás obejme svou hřejivostí a usadí vás do přítomnosti
Gezellig: Holandský koncept spokojenosti vás obejme svou hřejivostí a usadí vás do přítomnosti

Byli jste někdy v Holandsku? Pokud ano, pravděpodobně vám neunikla přátelskost, pohostinnost a uvolněnost...

Jak na dokonalé houbové řízky: Zkuste trik s vodou a obalujte v polohrubé
Jak na dokonalé houbové řízky: Zkuste trik s vodou a obalujte v polohrubé

Houbařská sezóna je v plném proudu! Pojďte si společně s námi připravit houbové řízky. Řekneme vám, které...

Tento článek byl publikován ze zdrojů BydlímeKvalitně.cz

Web přináší nápady a praktické rady pro zařízení bytu, domu i zahrady. Věnuje se interiérovému designu, trendům v bydlení i drobným vychytávkám, které zpříjemňují každodenní fungování domácnosti.Vedle inspirace pro moderní i tradiční bydlení nabízí také tipy na pěstování, údržbu prostoru a...

Všechny články tohoto autora →
BydlímeKvalitně.cz
Další články z kategorie Bydlení
Zobrazit více
LifestyleBydlení
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.