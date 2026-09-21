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Acosta po největší chybě kariéry nezpomalil. První vítězství získal právě proto, že v neděli nezměnil způsob, jakým závodí

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Pedro Acosta v sobotu vedl sprint Velké ceny Rakouska téměř o tři sekundy a tři kola před cílem spadl. O den později znovu zaútočil, v devátém kole převzal vedení od Jorgeho Martína a získal první vítězství MotoGP. Nejcennější na něm možná není samotný triumf, ale způsob, jakým se mladý Španěl zachoval den po vlastní chybě.
Acosta po největší chybě kariéry nezpomalil. První vítězství získal právě proto, že v neděli nezměnil způsob, jakým závodí

Acosta po největší chybě kariéry nezpomalil. První vítězství získal právě proto, že v neděli nezměnil způsob, jakým závodí

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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