Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
6 min

Tamarín císařský: opice s knírem, který má větší autoritu než celé její tělo

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Některá zvířata člověka zaujmou silou. Jiná rychlostí. A pak je tu tamarín císařský, který vstoupí do místnosti — obrazně, protože skutečnou místnost by nejspíš minul a zmizel po zácloně — a všechno přebije jedním bílým knírem. Tohle je zvíře, které vypadá, jako by vlastnilo koloniální mapu, dva tajemníky a názor na státní finance.
Tamarín císařský: opice s knírem, který má větší autoritu než celé její tělo

Tamarín císařský: opice s knírem, který má větší autoritu než celé její tělo

Zdroj:
Reklama
Další články z Žlutá kočka
Morče není prase a nežije v moři. Redakce žádá vysvětlení, jak tohle jméno vůbec prošlo
Morče není prase a nežije v moři. Redakce žádá vysvětlení, jak tohle jméno vůbec prošlo
Pes nic neřekl. Člověk mu přesto přidělil emoci podle parku, vany a vlastní nálady
Pes nic neřekl. Člověk mu přesto přidělil emoci podle parku, vany a vlastní nálady

Člověk má jednu nádhernou vlastnost: stačí mu velmi málo informací, aby si byl velmi jistý. Pes stojí v...

Pomeranian: kapesní obláček, který se tváří roztomile, ale doma by nejradši řídil celý provoz
Pomeranian: kapesní obláček, který se tváří roztomile, ale doma by nejradši řídil celý provoz

Pomeranian je přesně ten typ psa, kterého si člověk pořídí s představou, že domů přinese trochu chmýří,...

Argentinská doga: bílý sval s tváří vyhazovače, který potřebuje člověka s mozkem, ne s egem
Argentinská doga: bílý sval s tváří vyhazovače, který potřebuje člověka s mozkem, ne s egem

Argentinská doga nevypadá jako pes, u kterého by člověk čekal slabost pro chaos, nerozhodnost a výchovu...

Tarantule: chlupatá noční můra, která má horší pověst než skutečný životopis
Tarantule: chlupatá noční můra, která má horší pověst než skutečný životopis

Tarantule má jednu obrovskou nevýhodu: vypadá přesně tak, jak si člověk představuje zvíře, které by mělo v...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Žlutá kočka

Web přináší články o domácích mazlíčcích, volně žijících zvířatech i fascinujících tvorech z celého světa. Čtenáři zde najdou praktické rady pro péči o psy, kočky a další mazlíčky, zajímavosti z říše zvířat, příběhy, které zahřejí u srdce, i kuriozity, nad nimiž zůstává rozum stát. Obsah je...

Všechny články tohoto autora →
Žlutá kočka
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.