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Potrava projde střevy jako růžovou zahradou. Metlou na zácpu je příjem vlákniny, tekutin a dostatek pohybu

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Zácpa znamená tvrdou a suchou stolici nebo stolici méně než třikrát týdně. Může být způsobena například stravou, léky, těhotenstvím nebo jen změnou životosprávy.
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Bez popisku

Zdroj: Fotografie: Depositphotos
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zdravestravovani.eu

Magazín klade důraz na praktické využití: jak jíst zdravě, zůstat v kondici a čelit stresu — vše s respektem k realitě, v níž žiješ. Najdeš tu rady, jak si zdravou stravu zařadit do dne bez námahy, ale i témata, která překvapí — třeba zdravotní benefity obyčejných surovin nebo cvičební tipy pro...

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