Na obalu 60 praní, v tvrdé vodě jen 36. Kolik skutečně stojí dávka pracího gelu

Prací gel Jelen na barevné prádlo v balení 2,7 litru uvádí 60 pracích dávek. Při dávkování pro tvrdou vodu a běžně znečištěné prádlo však stejné balení podle etikety vychází na 36 praní. Přepočítali jsme cenu doporučené dávky u tří konkrétních gelů. Rozdíl dělá množství v odměrce, nejen cena lahve.
U regálu se nabízí jednoduché srovnání: cenu vydělit počtem praní napsaným na obalu. Pro domácnost s tvrdší vodou ale takový údaj nemusí odpovídat dávce, kterou výrobce doporučuje. V našem výpočtu se u Jelenu cena gelu na jedno praní posune z 3,32 na 5,53 Kč.
Jde o srovnání cen a návodů, nikoli o zkoušku odstraňování skvrn. Z lahví jsme neprali a jejich účinnost nehodnotíme. Dávky jsme odečetli z fotografií etiket konkrétních balení a porovnali za stejných podmínek.
Tři gely, stejná náplň a dvě tvrdosti vody
Vybrali jsme tři výrobky na barevné prádlo z českého e-shopu dm: litrový
Denkmit Pro Climate s údajem 33 dávek, Denkmit v balení 1,1 litru na 20 dávek a Jelen na barevné prádlo, 2,7 litru na 60 dávek. Při kontrole 21. září 2026 byly na stránkách uvedeny ceny 109, 109 a 199 Kč včetně DPH. Dopravu, kupony ani věrnostní výhody nepočítáme.
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U všech používáme dávku pro 4,5 kg suchého, běžně znečištěného prádla. Modelově porovnáváme vodu o tvrdosti 12 a 18 °dH, tedy německých stupňů. První hodnota spadá u všech tří etiket do pásma středně tvrdé vody, druhá do tvrdé vody nad 14 °dH. Jelen má měkkou a středně tvrdou vodu ve společném řádku.
Nejde o obecnou tabulku pro všechny velikosti balení a receptury daných značek. Rozhodující je konkrétní etiketa. Ani údaj o maximální kapacitě pračky neznamená, že při každém praní vložíte právě tolik kilogramů prádla.
Cena gelu na doporučenou dávku pro 4,5 kg běžně znečištěného prádla
Výrobek a balení Cena balení Dávka při 12 °dH Cena dávky Dávka při 18 °dH Cena dávky Denkmit Pro Climate, 1 l 109 Kč 30 ml 3,27 Kč 45 ml 4,91 Kč Denkmit na barevné, 1,1 l 109 Kč 55 ml 5,45 Kč 70 ml 6,94 Kč Jelen na barevné, 2,7 l 199 Kč 45 ml 3,32 Kč 75 ml 5,53 Kč
Ceny v tabulce jsou vlastní výpočet: cena balení × dávka v mililitrech ÷ objem balení v mililitrech. Zaokrouhlujeme až výsledek na haléře. Počítáme pouze spotřebovaný gel, bez vody, elektřiny, aviváže a dalších přípravků.
Jak ze šedesáti dávek vyjde třicet šest
Etiketa uvedeného Jelenu doporučuje pro běžné znečištění 45 ml v měkké a středně tvrdé vodě, v tvrdé 75 ml. Základní počet sedí: 2 700 ml děleno 45 ml je 60 dávek. Při 75 ml už stejné dělení dává 36. Tento rozdíl tedy plyne přímo z doporučeného dávkování, nikoli z chybějícího obsahu lahve.
Cena jedné doporučené dávky tím roste o dvě třetiny, přestože se cena balení vůbec nezměnila. U obou vybraných gelů Denkmit vychází navýšení jiné: u Pro Climate o 50 procent, u druhého přibližně o 27 procent. Jednu univerzální přirážku za tvrdou vodu proto na všechny gely použít nelze.
Počet praní na přední straně lahve je třeba číst spolu s podmínkami dávkování. Ariel na ilustrační fotografii do našeho srovnání tří gelů nepatří.
U litrového Pro Climate je navíc drobný rozdíl mezi cenou podle 33 deklarovaných dávek a naším výpočtem podle objemu. Litr dělený 30 ml vychází na 33 celých dávek a zbytek 10 ml. Proto vychází spotřebovaných 30 ml na 3,27 Kč, zatímco 109 Kč dělených číslem 33 dává po zaokrouhlení 3,30 Kč.
Levnější litr nemusí znamenat levnější praní
Ze zvolené trojice vychází Jelen nejlevněji na litr: přibližně 73,70 Kč. U běžného Denkmitu je to 99,09 Kč a u Pro Climate 109 Kč. Podle doporučené dávky je ale pořadí jiné: v obou našich scénářích stojí nejméně Pro Climate, za ním Jelen a potom druhý Denkmit.
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Mezi Pro Climate a Jelenem je při 12 °dH rozdíl necelých pět haléřů na dávku. Při 18 °dH už zhruba 62 haléřů. Za sto stejných praní by to při uvedených cenách znamenalo přibližně 62 Kč rozdílu v hodnotě spotřebovaného gelu. Nejde o částku na účtence za celé lahve a případná sleva může výsledek změnit.
Nejnižší vypočtená cena dávky zároveň nedokazuje nejlepší vyprání. Nezkoumali jsme skvrny, stálost barev ani potřebu opakovaného praní. Pokud vybíráte také mezi různými druhy prostředků, navazuje naše vysvětlení,
kdy zvolit prací prášek a kdy gel. V obchodě porovnejte dávku pro svou domácnost
Nejdřív zjistěte tvrdost vlastní vody. Například
Pražské vodovody a kanalizace zveřejňují mapu kvality vody i převod jednotek: hodnotu v mmol/l vynásobíte 5,6 a získáte přibližně °dH. Pro jinou adresu hledejte údaj u svého dodavatele; po domácím změkčení může být skutečná hodnota jiná. Porovnávané dávky platí pro 4,5 kg suchého, běžně znečištěného prádla. Pro větší nebo špinavější náplň je potřeba znovu zkontrolovat etiketu.
Na lahvi pak vyhledejte odpovídající tvrdost, hmotnost náplně a znečištění. Postup podrobně rozebíráme v návodu na
dávkování pracího prostředku podle tvrdosti vody. Pro větší nebo více zašpiněnou várku nepřebírejte bez úpravy dávku z našeho srovnání.
Při příštím nákupu si proto vedle ceny poznamenejte i doporučené mililitry. Velký počet praní na přední straně lahve je užitečný jen spolu s podmínkami dávkování. Nesnižujte dávku pod doporučení jen proto, abyste tohoto počtu dosáhli.