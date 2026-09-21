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Na obalu 60 praní, v tvrdé vodě jen 36. Kolik skutečně stojí dávka pracího gelu

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Přepočítali jsme cenu doporučené dávky u tří pracích gelů. Při stejné náplni vychází v tvrdé vodě na 4,91 až 6,94 Kč. Samotný počet praní na obalu nestačí.
Bílá předem plněná pračka Samsung s displejem a zavřenými dvířky.

Bílá předem plněná pračka Samsung s displejem a zavřenými dvířky.

Zdroj: Autor: Samsung Belgium. Zdroj: Wikimedia Commons — File:Samsung Eco bubble.jpg. Licence: CC BY 2.0.
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Tento článek byl publikován ze zdrojů ChytřeNaTo.cz

ChytřeNaTo.cz staví na užitečných návodech a řešeních situací, se kterými se běžně setkáváme doma nebo na zahradě. Věnuje se bydlení, kutilství, péči o rostliny i nejrůznějším praktickým otázkám – od údržby domácích spotřebičů přes vaření a skladování potravin až po sezonní práce kolem domu....

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