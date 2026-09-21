Kinobox Daily: Nicolas Cage a Jared Leto prodávají zbraně diktátorům. Viděli jste Obchodníka se smrtí?Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Kinobox Daily: Nicolas Cage a Jared Leto prodávají zbraně diktátorům. Viděli jste Obchodníka se smrtí?
Do kin vstupuje český snímek Call, který se z větší části odehrává v reálném čase. Hlavním hrdinou je...
O snímku Modrý samet (Blue Velvet) se toho napsalo a řeklo dost. Čtvrtý celovečerní film Davida Lynche se...
Střepy (The Shards) jsou zbrusu novým dramatickým seriálem Disney+ na motivy stejnojmenného románu Breta...
Ano, je to tak – rozvětvená rodinka Lambertových a Fosterových je tu s námi už 35 let. Stanice ABC začala...
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