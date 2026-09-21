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Kinobox Daily: Nicolas Cage a Jared Leto prodávají zbraně diktátorům. Viděli jste Obchodníka se smrtí?

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Andrew Niccol přes deset let režíroval televizní reklamy v Londýně. Jeho celovečerní debut přišel v roce 1997 s Gattacou, kterou napsal i režíroval. O rok později napsal scénář k Truman Show, a v roce 2005 se pustil do světa nelegálního obchodu se zbraněmi. Výsledkem je svižný thriller, ve kterém Nicolas Cage prodává smrt stejně samozřejmě, jako jiní prodávají auta. Pustit si ho můžete už teď ve zpětném zhlédnutí.
Kinobox Daily: Nicolas Cage a Jared Leto prodávají zbraně diktátorům. Viděli jste Obchodníka se smrtí?

Kinobox Daily: Nicolas Cage a Jared Leto prodávají zbraně diktátorům. Viděli jste Obchodníka se smrtí?

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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