Hroznové víno není jen to, co uzobáváš z lednice. 5 dezertů, ve kterých je překvapivě sexy

Hroznové víno má jednu neprávem přehlíženou vlastnost: teplem se úplně změní. Slupka praskne, šťáva začne houstnout, cukry se zvýrazní a najednou máš něco mezi ovocem, omáčkou a velmi elegantním podzimním problémem. Takže než všechno zářijové víno sníme rovnou z lednice, dáme mu jednu malou kariérní šanci.
1. Pečené hrozny s mascarpone a medem
Hrozny dej do malé zapékací nádoby a peč, dokud nezačnou měknout a praskat. Do misky mezitím dej mascarpone smíchané s trochou řeckého jogurtu. Navrch přijde horké ovoce, med, nasekané pistácie a několik lístků tymiánu.
Je to dezert pro člověka, který chce vypadat, že vytvořil něco mimořádně rafinovaného, aniž by ve skutečnosti udělal skoro cokoli.
2. Hroznová galette
Kup křehké nebo listové těsto. Ano, opravdu můžeš. Neprobíhá tu žádná přijímací zkouška z francouzské cukrařiny.
Doprostřed nasyp hrozny promíchané s trochou cukru, citronové kůry a trochou škrobu. Okraje přehni dovnitř, potřísni vejcem a upeč dozlatova. Galette má navíc jednu fantastickou vlastnost: čím je trochu křivější, tím přesvědčivěji můžeš tvrdit, že je rustikální.
3. Jogurtový pohár s karamelizovanými hrozny
Hrozny dej na několik minut na pánev s malým kouskem másla. Jakmile změknou a pustí šťávu, přidej špetku skořice nebo kardamomu.
Do skleničky vrstvi hustý řecký jogurt, teplé hrozny a granolu nebo ořechy. Pokud ho sníš v jedenáct dopoledne, můžeš mu bez problémů říkat snídaně. Nikdo nemá důkazy, že to byl dezert.
4. Sladká focaccia s hrozny a rozmarýnem
Tady už stojíme na velmi sympatické hranici mezi pečivem a dezertem. Do focacciového těsta zatlač tmavé hrozny, přidej trochu cukru, olivového oleje a rozmarýnu. Při pečení ovoce praskne a jeho šťáva se vpije do těsta.
Výsledek je sladký, lehce slaný, trochu lepkavý a nejlepší ještě teplý. A pokud vedle položíš ricottu, definitivně jsme se rozhodly žít dobře.
5. Čokoládový tart s červenými hrozny
Tady už si můžeme dovolit trochu nedělního dramatu. Čokoládový korpus nebo jednoduchý ganache tart doplň červenými nebo tmavými hrozny. Mohou zůstat čerstvé, ale ještě zajímavější budou krátce pečené.
Hořká čokoláda a sladkokyselé ovoce fungují právě proto, že ani jedna část dezertu není dokonale poslušná. A kdyby někdo tvrdil, že hroznové víno do dezertu nepatří, jednoduše mu dej kus. Některé argumenty jsou nejlepší jedlé.
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Zdroje: BBC Good Food – Easy dessert recipes [1], BBC Good Food – Grape recipes [2]. img ai generated