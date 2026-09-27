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Hroznové víno není jen to, co uzobáváš z lednice. 5 dezertů, ve kterých je překvapivě sexy

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Koupíš hrozny, položíš je do misky a další tři dny kolem nich chodíš s tím, že si občas jeden utrhneš. Přitom stačí trouba, pánev nebo trochu mascarpone a z ovoce, které běžně slouží jako čekárna před sýrem, vznikne dezert, který vypadá podezřele dospěle.
Hroznové víno není jen to, co uzobáváš z lednice. 5 dezertů, ve kterých je překvapivě sexy

Hroznové víno není jen to, co uzobáváš z lednice. 5 dezertů, ve kterých je překvapivě sexy

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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