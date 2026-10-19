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Beethoven vyhrál soudní válku o synovce Karla a málem o něj přišel. Dvacetiletý mladík na sebe dvakrát vystřelil

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Umírající bratr si přál, aby jeho syn zůstal u matky. Ludwig van Beethoven to přání smetl ze stolu a rozjel řadu soudů, které ho připravily o roky soustředěné práce i o zdání urozeného původu. Jak jeho výchovu prožíval sám chlapec, se nakonec dozvěděla vídeňská policie.
Beethoven vyhrál soudní válku o synovce Karla a málem o něj přišel. Dvacetiletý mladík na sebe dvakrát vystřelil

Beethoven vyhrál soudní válku o synovce Karla a málem o něj přišel. Dvacetiletý mladík na sebe dvakrát vystřelil

Zdroj: Foto: Perrant - licence CC BY-SA 3.0
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 19.10.2026 18:54

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Věda

Objevy, výzkumy a překvapivé poznatky ze světa vědy. Vesmír, příroda, technologie, lidské tělo i historie poznání podané srozumitelně a v souvislostech.

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